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謝金河遭冒用行騙！黃天牧稱已要求Google下架　但新案仍不斷發生

▲針對財信傳媒集團董事長謝金河遭詐騙集團冒用，並行騙民眾，金管會主委黃天牧今（11）日表示，證期局本身也有發現並要求下架，但新冒用案仍不斷發生。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對財信傳媒集團董事長謝金河遭詐騙集團冒用，並行騙民眾，金管會主委黃天牧今（11）日表示，證期局本身也有發現並要求下架，但新冒用案仍不斷發生。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

詐騙廣告層出不窮，財訊傳媒董事長謝金河指也被詐騙集團冒用，還指稱他罹患肺癌末，佛心發現要告訴投資人賺錢的明牌，氣得謝金河點名Google總經理林雅芬鄭重處理這個事，否則提告。金管會主委黃天牧今（11）日表示，證期局本身透過管道也有發現此事，並已通知警政單位，要求Google下架，一般通知後24小時就要下架，只是新的冒用案又發生，證期局持續監控中。

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謝金河指出，這些騙財手段層出不窮，但最近最令人髪指的是，詐騙集團透過YouTube製造了一個乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，佛心發現，要告訴投資人賺錢的明牌，很多人關心他的「病情」，還有在國外的小孩子及南部的家人都來詢問怎麼回事？也有朋友主動表示要幫我介紹醫師，也有說要來寄藥。

謝金河在第一時間就發現這個離譜的視訊節目，也交代秘書追查是誰投放的廣告，但發現這個視訊來自境外，而且追不到源頭，可是該節目在YouTube上的點擊已超過20萬「看起來受騙的人恐怕愈來愈多」因此他不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。

謝金河怒指「這則廣告不是我出資刊登，你們怎麼接受委託？」並控訴這則廣告對他嚴重毀謗，帶給他很大的困擾，他希望Google總經理林雅芬女士鄭重處理這個事，否則他會提告，也要求立即下架，並籲請刑事警察局嚴厲打擊犯罪，將不肖業者繩之於法。

其實，今年6月底立法院已三讀通過增訂「證券投資信託及顧問法」第70條之1，規範網路投資廣告採實名制，也禁登冒用名人引誘投資等6類廣告，平台業者如果違規刊登，負連帶賠償責任，黃天牧今日在立法院財政委員會表示，目前已有法源，對於謝金河遭詐騙冒用，證期局本身透過管道也知道此事，並通知刑事局，要求Google下架，每天都有通知警政單位，一般通知最晚24小時就要下架。

不過，黃天牧也坦言，之後又有新的冒用發生。立委則質疑政府這麼努力宣傳，為何還有這麼多民眾相信詐騙，問題出在哪？黃天牧則說，可能前幾年低利率讓投資人有些想法，金管會也不斷宣導，甚至他上周也去大學向學生宣導，不要輕易相信受騙。

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