MLB／大谷翔平加盟道奇、日本舉國同慶 新隊友主動禮讓17號
美國職棒洛杉磯道奇隊昨（10）日在「大谷爭奪戰」中正式勝出，與日籍二刀流好手大谷翔平達成加盟共識，雙方簽下一紙10年7億美元（約新台幣220億元）的合約，儘管道奇球團並未正式宣布，但大谷已經先在社群上公布此一消息。道奇隊原先就有Mookie Betts、Freddie Freeman等MVP強打，如今大谷翔平將到來，未來道奇隊可望重返榮耀。
記者廖聿偉/綜合報導
根據日本媒體報導，在大谷宣布轉隊後，日本的《讀賣新聞》出版了約9,800份，有關大谷轉隊至道奇隊的特刊，並在東京、大阪、福岡等地發行，吸引許多支持大谷翔平的球迷到場領取。而大谷翔平的魅力可謂不分男女老少，也能看見不少支持大谷的女球迷及年紀較為年長的球迷。
昨在東京銀座數寄屋橋派出所前，報社發放了約1,000份，一名37歲女球迷在受訪時表示，「大谷拿到這份史上最大的合約，這確實是不同的水平，我為他感到自豪，就好像我受到了讚揚一樣」 「大谷是日本頂級選手，真是我們日本的瑰寶。」她笑著說。
至於大谷會不會續穿原先在天使隊的17號，儘管先前有美國媒體報導指出，道奇原先身穿17號的Joe Kelly已表示可以讓給大谷，Kelly的妻子Ashley Kelly也在社群網站標記大谷並拍攝「Ohtake17（大谷來拿17號）」的搞笑影片，但大谷翔平也有可能選擇其他號碼，象徵在道奇隊展開棒球生涯的新篇章，他不一定會繼續身披17號。今年經典賽期間被問到背號問題時，大谷也曾說自己並不特別在意用什麼號碼。