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MLB／大都會與自家砲手Alonso「談約零接觸」恐對外聆聽交易報價

▲根據美媒《NewsDay》記者Tim Healy指出，「大都會就休賽季與Pete Alonso的延長續約儀式並沒有任何進展，且雙方都未有過對話。」（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒《NewsDay》記者Tim Healy指出，「大都會就休賽季與Pete Alonso的延長續約儀式並沒有任何進展，且雙方都未有過對話。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

紐約大都會在近年已經成為自由市場各大咖球員的「曖昧對象」，但在處理自家主砲Pete Alonso的延長合約確沒有任何進展，根據美媒《NewsDay》記者Tim Healy指出，「大都會就休賽季與Pete Alonso的延長續約儀式並沒有任何進展，且雙方都未有過對話。」

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此消息也得到《今日美國》記者Bob Nightengale的證實，並表示，「大都會沒有與Pete Alonso進行談判，且聯盟中有多位高層相信，若是有球隊向大都會提出交易包價，大都會團隊會願意聆聽。」

美媒《Bleacher Report》也直言，若是Pete Alonso與大都會談約持續沒有進展，大都會恐會在明年球季交易大限前，將Alonso放上交易桌上，日前Alonso就透露對留在大都會是持開放態度，但能否順利留隊還是要取決於球團的政策。

Pete Alonso至2019年登上大聯盟後，生涯5年都效力大都會，共為球隊出賽684場，繳出192轟、498分打點與打擊率0.251的成績，本季154場出賽，繳出46轟、118分打點、打擊率0.217的成績。

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