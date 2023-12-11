雙12破盤！好市多舒潔衛生紙：狂降80元 全聯春風蒲公英買一送一
雙12購物節破盤優惠比黑五更佛心！好市多12月11日至12月24日，祭出單串舒潔衛生紙(24入)狂降70元、整箱舒潔濕式衛生紙(14入)狂降80元雙重優惠。而全聯衛生紙小學堂省錢活動，推出春風抽取式衛生紙(100抽*8包)「買一送一」、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)也「買一送一」，囤貨好康一次告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
年終民生用品狂出清！為了養成清潔衛生習慣、很難節省用量的衛生紙，終於等到年底各大廠商釋出優惠，現在囤貨家用消耗品正是時候。
舒潔頂級Baby Soft三層衛生紙，主打蓬鬆柔軟的厚實手感，還添加乳木果油複方精華、不易產生粉塵，受到不少人喜愛。
美式大賣場好市多推出全年最殺會員優惠專案，12月11日至12月24日，祭出單串舒潔衛生紙(24入)狂降70元、整箱舒潔濕式衛生紙(14入)狂降80元的雙重優惠；「乾+濕」一次購入兩款限省150元。還有線上箱購大容量舒潔三層衛生紙(60入)或濕式衛生紙(32入)均可折價180元加碼優惠，再賺360元。
而全聯即日起至12月21日，則開跑衛生紙小學堂省錢活動，推薦最划算春風抽取式衛生紙(100抽*8包)「買一送一」、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)也「買一送一」等集結超多廠牌降價。而且全店衛生紙/面紙/廚紙消費單筆任6串「現折100元」；三/四層抽取式衛生紙單筆任3串「加贈500福利點」。