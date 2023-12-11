▲糖化血色素高不一定是糖尿病！　醫解析原因：「1檢測」揭真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
這2種情況 糖化血色素無法反映真實血糖林文森主任表示，糖化血色素是血中葡萄糖和紅血球中血色素結合的比例，由此推算過去3個月血糖的平均值，當紅血球生成代謝出現問題或是血色素結構有異常時，糖化血色素就無法反映血糖平均值，例如在末期腎病變或有變異型血色素以及各種原因貧血等，可改測糖化白蛋白評估血糖的狀況。
林文森主任說明，糖化白蛋白是血中葡萄糖和血漿中白蛋白結合的比例，標準值一般介於11 %-16 %，可推算過去2-4週血糖平均值，應用在孕婦妊娠糖尿病短期的血糖監測，以及因血液疾病或貧血導致糖化血色素無法真實反映血糖控制狀況者。
診斷為糖尿病 常見有4種方法林文森主任說，診斷為糖尿病方法有四種：一、正常空腹8小時的血糖應低於100 mg/dl（毫克/分升），檢查結果超過126 mg/dl。二、若空腹血糖正常仍懷疑糖尿病時，考慮加做75公克葡萄糖耐受試驗，當糖水喝完2個小時，血糖大於200 mg/dl。三、當有明顯高血糖症狀 (口乾、多尿和消瘦等)，隨機血糖超過200 mg/dl。四、若沒有血色素變異，糖化血色素大於6.5 %。
日常這樣做 控制好血糖台灣糖尿病人口已超過220萬，每9位成人就有1位糖尿病，當糖化血色素降低1 %，可減少併發症風險40 %，大血管病變死亡率亦可降低25 %。林文森主任呼籲，血糖過高或波動過大會產生氧化壓力，對血管內皮細胞造成傷害，良好的血糖控制能減少糖尿病慢性併發症的發生，包括：心臟病、腦中風、截肢、失明及洗腎等，健康飲食、規律運動、充足睡眠及體重管理，都是控制好血糖不可或缺的條件。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60166
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw