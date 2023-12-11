橘色惡魔高雄輕旅行 陳其邁贈橘高校限定版一卡通和蜜柑娃娃
「橘色惡魔」、日本京都橘高校吹奏樂部，今（11）日在高雄承億酒店廣場快閃表演後，即步行搭乘輕軌，同學們一看到「柑橘號」進站都驚喜不已。市長陳其邁也以神秘嘉賓的身份在光榮碼頭站上車，送上「橘高校限定版」一卡通及蜜柑娃娃兩項客製限量的紀念禮物，陳其邁表示，輕軌即將成圓，希望未來同學們有機會再回到高雄旅遊時，搭乘輕軌好好遊覽高雄之美！
記者郭凱杰／高雄報導
在12月初上路就受到熱烈歡迎和討論的期間限定版「柑橘號」輕軌列車，繽紛呈現蜜柑站長的超萌魅力，以及橘高校的熱血活力，也成功擄獲學生的心。學生搭乘輕軌，沿途欣賞高雄港灣美景，而5G沉浸式展演車廂內的互動遊戲以及播放橘高校影片，更讓學生興奮討論、拍照留念！
「橘色惡魔」看見神秘嘉賓的陳其邁又是一陣驚呼！邁特別送上「橘高校限定版」一卡通及蜜柑娃娃這兩項客製限量的紀念禮物給「橘色惡魔」。陳其邁除非常感謝橘高校吹奏樂部連續兩天在高雄帶來元氣滿滿、精采無比的專業表演，「讓所有人都被熱情活力感染，也深受感動！」希望「橘色惡魔」在高雄留下美好回憶、也透過音樂和高雄學子建立友誼。高雄輕軌即將成圓，也期待學生們之後有機會能夠再訪高雄，搭乘輕軌好好遊覽高雄這座港灣城市的美麗風光。
「橘色惡魔」、日本京都橘高校吹奏樂部10日「橘色惡魔」於時代大道演出在狂吸爆場8.5萬觀眾欣賞後，隨即參加高雄市政府舉辦的「橘色惡魔高校海風祭」和晚宴，而當晚雄中學生更即興上台演出日文版「心電心」，橘高校吹奏樂部同學也大方一起上台互動，學生之間在台前互相教學舞蹈動作，輕快舞步及活潑的互動氣氛立刻感染全場，大家紛紛跟著節奏拍手，台日學生之間迅速建立好交情，也交換彼此的社群及聯繫方式，相約未來高雄再見！
除了超嗨的晚宴外，橘高校吹奏樂部也於10日晚間走訪高雄市立圖書館總館，師生對於這座世界級的懸吊式綠建築感到好奇，館方安排介紹講解，更特別送上國際繪本中心的L型資料夾以及明信片。
橘高校師生更對於總圖內的自營品牌「生活索書號」感到驚喜，入口處的「生活索書號打卡大書」更已佈置大型聖誕花圈，讓師生提前感受聖誕節氛圍，吸引不少同學拍照打卡留念。在今天活動結束後，「橘色惡魔」即將帶著在高雄美好的回憶北上，和高雄說再見！