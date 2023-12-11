黃鐙輝自爆拍《BIG》無照駕駛！公然違法「沒被捕原因」曝光
魏德聖導演最新編導電影《BIG》現正熱映中，演員黃鐙輝日前赴高雄參與包場映後活動，與觀眾分享拍攝點滴。黃鐙輝飾演一名遊覽車司機，片中時常出現他開著遊覽車到處跑的畫面。後來在電影殺青後，他也報名大客車訓練課程，成功考取駕照。不過黃鐙輝自曝在戲中其實是「無照駕駛」，引起現場一陣譁然！他立即解釋，是在有管制的安全環境裡，由專業人員指導下完成拍攝，請大家不用擔心。
記者黃雅琪／綜合報導
黃鐙輝引用導演魏德聖，在電影拍攝期間鼓勵六位小演員的話語：「我們不止是在拍電影而已，我們是在做一件有意義的事情」，表示來到高雄和大家見面也是非常有意義的事，溫暖發言使得全場觀眾掌聲不斷。廳內活動結束後，黃鐙輝開臉書直播執行「祕密任務」，親自帶著孩子們搭上聖誕燈裝飾的遊覽車，還原電影《BIG》的經典場景，與北高雄家扶的觀眾們留下難忘的回憶。等待過程還把遊覽車當卡拉OK，熱唱〈阿嬤饋咖〉、〈挽仙桃〉笑果十足。
黃鐙輝在臉書上感性表示，兒時記憶中的父親也是像他在《BIG》中飾演的司機角色一樣：「為了養活一家人四處奔走做生意，一個禮拜只回來一、兩天，沒日沒夜地工作只為了養活一家人」，十分感念父親的辛勞，字裡行間真情流露。還有粉絲表示想看電影，卻又害怕劇情太悲傷，黃鐙輝也回應：「這部戲當然有令人感動落淚的時刻，但是有80％以上，你會被這些孩子笑到肚子抽筋，並讓孩子學會如何活在當下。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁