竹南廠員工爆被「裁員」 群創：尊重個人意願做適度安排
即便面板產業庫存回到健康水位、景氣逐步回溫，但有群創員工向媒體爆料，群創竹南T1廠有員工陸續被私下約談，公司已於11月底通知上百人須在12月19日及20日離職。為此，群創今（11）日回應，公司已於第一時間與相關單位同仁溝通，予以尊重員工個人意願，做適切的安排與調度。
記者許家禎／台北報導
媒體報導，有群創員工私下指出，竹南CELL廠工程師預計將少掉一半，剩不到30人，線上作業員也預計砍半，並以「分流」、「優遣」等名目，估在12月19日與20日大規模請員工「自願離職」，員工抱怨這樣的手法太粗糙。
為此，群創基於彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，經審慎評估將全面精實管理，主要措施將會包括組織與產線的最適調整，以強化集團佈局與發展。關於人力調整的部份，群創已於第一時間與相關單位同仁溝通，予以尊重員工個人意願，做適切的安排與調度。
群創今日股價較強勢，早盤來到13.15元，午盤漲0.7%，來到13元附近。群創11月合併營收174.46億元，月增0.9%、年增7.81%；累計今年前11月合併營收1930.74億元，年減7%。
群創董事長洪進揚於今年11月中參與論壇時，提到群創的轉型曾指出群創已經不只是一家面板製造商，而是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家，應用領域擴及到液晶智慧窗、液晶天線，及面板級IC封裝等。