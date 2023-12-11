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女優橫宮七海驚傳死訊！21歲香消玉殞　達人嘆：這種女孩很多

▲年僅21歲的女優橫宮七海，驚傳死訊震驚日本。（圖／翻攝自S-Cute nanairo網站）
▲年僅21歲的女優橫宮七海，驚傳死訊震驚日本。（圖／翻攝自S-Cute nanairo網站）

記者江芷稜／綜合報導

日本女優橫宮七海驚傳過世，得年21歲！知名部落客「一劍浣春秋」稱她本月雖有新作品，社群平台X（昔為推特）卻遲遲未更新，令人好奇近況如何，沒想到她的好友突然發布橫宮七海的訃聞，透露她近日香消玉殞，因跟父母關係不合，拍片承受很大壓力，情緒不穩，可能是導致離世的原因，網友們不敢置信，直呼「天啊，真的無法相信，好好的一個人怎麼會突然就不在了？」

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▲AV女優橫宮七海與父母不和睦，高中就開始在女僕店打工。（圖／翻攝自S-Cute nanairo網站）
▲女優橫宮七海與父母不和睦，高中就開始在女僕店打工。（圖／翻攝自S-Cute nanairo網站）
一劍浣春秋轉發日本網友「モラトリアム濱田」在X平台上的文章，證實女優橫宮七海數天前已經身亡，葬禮或告別式的形式目前還沒確定，也不清楚她的家人打算怎麼做，目前橫宮七海的X帳號已經刪除。

▲AV女優橫宮七海疑似因情緒不穩輕生，年僅21歲就香消玉殞。（圖／翻攝自S-Cute nanairo網站）
▲女優橫宮七海疑似因情緒不穩輕生，年僅21歲就香消玉殞。（圖／翻攝自S-Cute nanairo網站）
根據該名友人的發文，透露横宮七海與父母關係不睦，高中時期就已經在女僕店打工賺錢，想要照顧妹妹、祖父母，隨後投入了AV產業，之前有過多次自殺未遂紀錄。一劍浣春秋無奈地說，業界這樣的女孩不少，她們大多與家人關係疏離、長年不相往來，又因學歷因素導致無法過正常上班族的生活，甚至精神有狀況，有時候女優來台參加活動時，會看到對方的手腕有自殘痕跡，令人相當心疼。

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