亞錦賽／職棒球員打不贏日本社會人隊！體育主播田鴻魁點出關鍵

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知名體育主播田鴻魁在臉書寫下：
不要怪為什麼我們的職棒選手打不過日本的社會人球隊。
如果打棒球、網球、羽球…一直停留在為國爭光的層次，這些運動項目都很難普及化。因為從運動主管機關以降，大家的目標都在尋找跟培育菁英選手，但是如果沒有足夠的運動人口，對於這項運動的熱愛跟支持，運動就只能永遠停留在有目的的階段，成績跟結果就成了被關注的唯一焦點。
如果你打從心底喜歡運動，就不應該一邊惋惜國際沒有好成績，一邊叫自己的孩子好好讀書，不要去打球。然後叫那些書讀不好的孩子，想辦法靠打球謀生，這種二分法的思維很危險。
我不是說參加學校運動團隊的孩子每個人都要將目標設定為職業選手，況且，如果只是因為看到職業選手的薪水而去打棒球的話，就算有那個實力，你必定也會很痛苦。
從小學習加入運動社團的目的是去感受訓練帶來的進步，挫折帶來的心智成長，跟真實理解在壓力下要發揮水準是一件多麼困難的事情。
「下次我們一定要贏」，這個思維也有風險。那如果一直都沒有贏，是不是我們就不用發展棒球，不用發展任何運動了？反正我們都贏不了。
因為如果我們一直停留在以結果為導向，帶有目的性去從事任何運動，沒有真心熱愛這個運動，最後的結果很難避免遍體鱗傷，身心受創。
好消息是，我看到越來越多父母因為本身熱愛運動，帶著孩子一起，無論是什麼運動，都是一個很好的開始。
運動可以是爭取最高榮譽，但也可以是欣賞、享受、理解、支持。
運動不該是由上而下，從獎牌出發去定義成敗，而是從每個人心裡出發，從家庭出發，台灣的運動環境才會更好。
#跑步的朋友也常常被沒有習慣的身邊人質疑，又上不了圖台，幹嘛把自己練的全身是傷？
啊沒有為什麼，因為我就是喜歡跑步啊！
也許單純的瘋子多一點，台灣的運動會更好一點
田鴻魁的一席話，讓不少球迷跟民眾感同身受，紛紛留言：「最棒的人某程度都是執著的瘋子」、「感謝魁哥 不要為了獎牌 而失去運動帶來的快樂與初衷!!」、「認同魁哥的說法，感謝分享」等支持他的看法。
中華隊在這次擁有19位國際賽豐富經驗的職棒球員，又請出21U中華隊冠軍教頭郭李建夫幫忙執教，可惜最後豪華打線沒有發揮，也無緣把冠軍留在台灣。
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