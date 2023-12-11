橘色惡魔搭輕軌「柑橘號」 陳其邁贈橘高校限定一卡通＋蜜柑娃娃
高雄輕軌即將成圓，為了歡迎「橘色惡魔」，高雄市政府和高雄捷運公司攜手打造期間限定彩繪列車「柑橘號」，今（11）日上午橘高校吹奏樂部結束快閃演出後就步行前往高雄展覽館站搭乘輕軌，學生們一看到「柑橘號」輕軌列車進站全都驚喜不已，紛紛拿起手機搶拍打卡。高雄市長陳其邁、高雄捷運董事長楊岳崑更以神秘嘉賓的身份在光榮碼頭站上車，特別送上「橘高校限定版」一卡通及蜜柑娃娃兩項客製限量的紀念禮物，讓學生驚呼連連。
記者鄭婷襄／高雄報導
結束今早在高雄的快閃演出，「橘色惡魔」步行前往高雄展覽館站搭乘輕軌，學生在輕軌候車亭一看到「橘高校ｘ蜜柑」組合的「柑橘號」輕軌列車緩緩開進站，車身繽紛呈現蜜柑貓站長的超萌魅力，以及橘高校的熱血活力，成功擄獲學生的心，大家都直呼實在太可愛，而5G沉浸式展演車廂內的互動遊戲以及播放橘高校影片，更讓學生興奮討論、拍照留念。
當「柑橘號」輕軌列車抵達光榮碼頭站時，高雄市長陳其邁更作為神秘嘉賓驚喜現身，陳其邁特別送上「橘高校限定版」一卡通及蜜柑娃娃這兩項客製限量的紀念禮物給「橘色惡魔」。
陳其邁表示，非常感謝橘高校吹奏樂部連續兩天在高雄帶來元氣滿滿、精采無比的專業表演，「讓所有人都被熱情活力感染，也深受感動」，希望「橘色惡魔」在高雄留下美好回憶、也透過音樂和高雄學子建立友誼，高雄輕軌即將成圓，也期待學生們之後有機會能夠再訪高雄，搭乘輕軌好好遊覽高雄這座港灣城市的美麗風光。
高雄捷運董事長楊岳崑則表示，為歡迎「橘色惡魔」造訪高雄，一卡通公司也特別製作特別版「橘色惡魔」一卡通贈送給橘高校的同學們作為紀念，設計除了展現橘高校表演的橘色魔力，更將超人氣的蜜柑站長也融入在卡片設計中，共同歡迎他們的到訪。