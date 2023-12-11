楊丞琳互動歌迷出包！脫口「河南人愛騙人」 現場觀眾還原真相
藝人楊丞琳9日在鄭州舉辦演唱會，在上萬人面前她脫口「河南人愛騙人」引發風波，鄭州的市民熱線被民眾打爆投訴電話，事後她在微博上發文道歉，仍難平息民眾怒火。有陸媒訪問到當晚聽眾，並還原了現場真實狀況。
記者薛羽彤／綜合報導
昨（10）日大陸媒體詢問當晚聽眾，楊丞琳脫口「河南人愛騙人」此事的真實情況，民眾憶起當時情況，在演唱環節，導播現場實況轉播到大螢幕，而楊丞琳自身是看不到大螢幕的，「演唱過程中有一對情侶在下面接吻，引起場館內尖叫，當時這首歌結束之後，楊丞琳問觀眾為什麼剛才尖叫？」大家表示剛剛有人接吻，楊丞琳就想看看是誰在秀恩愛，就詢問「是誰剛才親了的話可以揮揮螢光棒，後面讓導播再投到屏幕上一下」，該民眾表示，現場歌迷太熱情，全部都在揮，讓楊丞琳找不到當事人，她詢問好幾次後才說：「你們不要騙我啦」，後面才有了「河南人愛騙人」這個情況。
雖然楊丞琳也認為是玩笑話仍為此道歉，依然被不少民眾放大檢視，輿論發酵，網友們紛紛表示，「在河南開演唱會說河南人愛騙人就會引起河南人不滿」、「是妳作為公眾人物一言一行都要注意」、「這姐要不要稍微考慮下場合」、「雖然有點玩笑性質，但是別帶上地域就好了，妳就說我的粉絲真的很愛騙人也好一點吧。」
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