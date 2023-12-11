台股贏港股是政治操作、選舉作多？黃天牧：過去沒有現在也沒有

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隨後，民進黨立委林楚茵質詢指出，台股日前超過港股，這對台灣整體經濟面有激勵作用，連歐盟有一份香港報告也提到，一國兩制瓦解，看壞香港發展，外資也撤退。她說，台股指數日前超越港股，卻被在野黨質疑在搞政治操作，甚至連國安基金的成立都遭到質疑，她問黃天牧怎麼看歐盟的香港報告？外資是否象徵「春江水暖鴨先知」的角色？尤其近8年來台股上漲了87%，港股卻跌了27%，某種程度看得出來，國際尤其外資這些重大投資者對台灣經濟的表態。
黃天牧則表示，資本市場是非常國際化的機制，資本市場是否開放自由、上市櫃公司是否有好的表現，甚至公司治理、永續等都是外資評估要不要投資參與的因素之一，台股這些年確實有長足進步，30年前跟30年後資本市場產業結構有很大不同，過去傳產、金融占大部分，現在半導體、電子產業占一半以上，這也是我國資本市場在全球占一席之地的原因，香港在某些地方有些不同因素影響，他不評論，但是台股的成功及發展是有其因素。
林楚茵進一步追問，金管會在金融監理中，有沒有看到不法的政治操作或國安基金護盤？黃天牧表示，「現在沒有，過去也沒有」。對於近來常被問到有沒有「選舉行情」？他強調，金管會是非常專業、公平及透明的，不做任何非金融以外的事，就是維持市場穩定發展，讓大家對市場投資有信心。