趙少康批蔡政府天然氣發電占比50％　經濟部酸：侯康政見不同調

台股贏港股是政治操作、選舉作多？黃天牧：過去沒有現在也沒有

▲對於台股超過港股被質疑是政治操作、選舉作多？金管會主委黃天牧今（11）日表示，「過去沒有，現在也沒有」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲對於台股超過港股被質疑是政治操作、選舉作多？金管會主委黃天牧今（11）日表示，「過去沒有，現在也沒有」。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台股指數11月29日睽違25年來首度超車港股，不過，卻被質疑是政府政治操作、選舉作多。金管會主委黃天牧今（11）日在立法院財政委員會被問到政府是否有不法操縱跟護盤？他強調，「過去沒有，現在也沒有」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日在立法院財委會上，國民黨立委賴士葆質詢提到，近期現任副總統、也是民進黨總統候選人賴清德指稱台股超過港股的原因是「台灣有主權香港沒有」，但若用ChatGPT來搜尋顯示，台股超過港股表現與台灣主權無直接關聯，他質疑主權獨立國家會不會影響股市表現？黃天牧則回應，影響台股主要還是基本面，並強調「我們一向都是主權獨立國家」，股市基本上就是一個國家經濟發展櫥窗。

隨後，民進黨立委林楚茵質詢指出，台股日前超過港股，這對台灣整體經濟面有激勵作用，連歐盟有一份香港報告也提到，一國兩制瓦解，看壞香港發展，外資也撤退。她說，台股指數日前超越港股，卻被在野黨質疑在搞政治操作，甚至連國安基金的成立都遭到質疑，她問黃天牧怎麼看歐盟的香港報告？外資是否象徵「春江水暖鴨先知」的角色？尤其近8年來台股上漲了87%，港股卻跌了27%，某種程度看得出來，國際尤其外資這些重大投資者對台灣經濟的表態。

黃天牧則表示，資本市場是非常國際化的機制，資本市場是否開放自由、上市櫃公司是否有好的表現，甚至公司治理、永續等都是外資評估要不要投資參與的因素之一，台股這些年確實有長足進步，30年前跟30年後資本市場產業結構有很大不同，過去傳產、金融占大部分，現在半導體、電子產業占一半以上，這也是我國資本市場在全球占一席之地的原因，香港在某些地方有些不同因素影響，他不評論，但是台股的成功及發展是有其因素。

林楚茵進一步追問，金管會在金融監理中，有沒有看到不法的政治操作或國安基金護盤？黃天牧表示，「現在沒有，過去也沒有」。對於近來常被問到有沒有「選舉行情」？他強調，金管會是非常專業、公平及透明的，不做任何非金融以外的事，就是維持市場穩定發展，讓大家對市場投資有信心。

今日我最匯／就業強勁支撐美元　專家估下周台幣不排除回測31.5元

超級央行周登場！金管會靜觀其變　黃天牧稱台股有韌性 　

擔任金管會主委最久！黃天牧任期到明年5月19日　自曝最想做這事

看日本短期難脫負利率！專家估日圓恐貶回145以上　換匯這樣操作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞