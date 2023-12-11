Jessi降臨台中跨年！預告有「獨家大彩蛋」 三字經國罵準備好了
2024台中水湳跨年晚會今（11）日震撼宣布，亞洲「嘻哈女王」之稱的韓國藝人Jessi降臨確定空降台中，陪伴大家一起跨年，而且演出時段接近午夜倒數，消息曝光後立刻掀起網路暴動，還有外國粉絲準備來台追星，而Jessi也豪氣預告，海外首次跨年有個特別設計的「超級大彩蛋」，想先賣個關子，也透過媒體熱情呼喊全球歌迷，要大家相約台中一起迎接2024。
記者詹鎰睿／綜合報導
韓國嘻哈女王Jessi將演藝生涯中「第一個海外跨年巡演」獨家獻給台中，由於歌唱與舞台魅力驚人，再加上直率的個性，讓Jessi圈粉無數，在韓國當地一直是人氣與收視的最佳保證。
回顧女王傲人音樂紀錄，在2020年發行歌曲〈Nunu Nana〉後，迅速竄紅全亞洲，並拿下韓國多個指標性音樂大獎獎項；2022年接力發行歌曲〈ZOOM〉、〈Cold Blooded〉、〈What Type of X〉等夯曲，在Spotify播放次數上，每一首都突破1億次，MV在YouTube上也達近1.8億次點閱率，成績相當亮眼。
熱情又親和力爆表的Jessi嘴甜地說：「迫不及待想與台灣歌迷見面，要在寒冷的跨年夜為歌迷帶來熟悉的經典歌曲，大家別忘記推薦我在地美食！」
Jessi曾在今年暑假旋風來台參加售票演唱會，當時吸引上萬人朝聖，美式作風的她幽默表示：「去哪公演都被要求講髒話，7月時我和台灣粉絲學習了F*ck的中文講法。」下秒竟當眾示範台灣國罵，引起全場大爆笑，徹底顛覆偶像藝人的形象。
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