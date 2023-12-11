王陽明、蔡詩芸車聚「當眾甜擁」甩婚變！超萌女兒也來了
王陽明上週末為自創品牌，在台中速邑國際賽車場舉辦最潮生活節「Empire Fest 2023」活動，團隊耗時4個月籌備、砸下超過7位數打造，結合改裝車廠商、生活、刺青、美食等超過50個店家駐點，吸引上千人朝聖。王陽明與蔡詩芸挺過婚變風波後首同框，蔡詩芸帶女兒Katiya現身力挺，還一起見證一對情侶的浪漫求婚。
記者黃雅琪／綜合報導
超跑、改裝車大會師相當壯觀，結合玩家、車迷、家庭、親子等不同族群，打造一場獨一無二的歡樂嘉年華，王陽明感動說：「好多人都帶老婆、小孩一起來現場，其實這也是我們辦Empire Fest的初衷，希望任何人來都可以開心，也有聖誕節的氣氛！」
揮別去年的陰雨濕冷天氣，今年活動當天不僅豔陽高照、民眾們也熱情玩樂擠爆現場，王陽明坦言對於活動毫不擔心，更自信表示：「我知道在台灣很多跟我一樣熱愛改車文化的人，EMC只是把大家聚在一起交流，今年是第二屆，希望未來可以越辦越大！」王陽明老婆蔡詩芸也帶著可愛女兒Katiya，特別到台中力挺，當場化身美麗老闆娘擺攤顧生意，直到傍晚才收工。
活動當天有許多精采演出，刺激又驚險的「賽車甩尾飄移表演」超級吸睛！王陽明則在主舞台區放送好禮回饋車迷們，大方送出一套價值14萬圓的氣壓避震、價值8萬元的鑽石戒指，驚喜好禮讓全場掀起一陣高潮；有情侶更直接在活動上浪漫求婚，王陽明也一起見證幸福。
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