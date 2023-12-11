吳音寧控謝衣鳳刪預算「不知所云」 本人突現身踢館旁聽
民進黨立法院黨團今（11）日上午舉行「中國介選滲透KMT？」記者會，彰化縣立委候選人吳音寧也受邀出席，並轉述陸委會稱中國用各種方式介選，卻被國民黨彰化縣立委謝衣鳳提案預算凍結，未料謝衣鳳與國民黨團總召曾銘宗突然現身記者會現場踢館，短暫停留後不發一語並隨即離去，引發現場媒體騷動。
記者陳威叡／台北報導
在記者會中，吳音寧轉述陸委會稱中國用各種方式介選，並出示國民黨立委廖婉汝、謝衣鳳提案，要凍結陸委會100萬元預算的相關文件，提案內容說明，陸委會是否透過各方提供資料研析，來了解「企影響台灣人民投票意向」之目的為何？是被上海台辦稱有利「加速統一」或可延緩統一進程之目標？依照中華民國憲法增修條文規定，何種更符合憲法之目標？陸委會應該釋疑，而非配合大政方針捕風捉影，防止中共、境外勢力及有心人士介選。
吳音寧批評，陸委會揭露中國介選，卻被國民黨立委謝衣鳳凍結預算，未料此時謝衣鳳與國民黨團總召曾銘宗突然現身記者會現場踢館；吳音寧直接表示，「現在委員現在也來到現場，非常好」，並拿出手板詢問，「看一下您提案理由，其實我覺得不清楚、不知所云，不太清楚您到底要寫的是什麼？」
吳音寧更追問，請問謝衣鳳是否同意中國介選？是否同意國台辦招待彰化縣村里長、頭人們到中國旅遊？更邀請謝衣鳳公開辯論，在現場「旁聽」的謝衣鳳則不發一語，短暫停留後便離開民進黨團記者會。
黨團書記長莊瑞雄表示，看到謝衣鳯與曾銘宗到場後，進來又出去了，可見這場記者會讓他們感到不安，呼籲距離大選還有30多天，中國介選手法五花八門，至今接受中共落地招待的台灣村里長人數已破千人，強調天下沒有白吃的午餐，但更遺憾的竟在國會中。
最後幹事長劉世芳也提醒國民黨，不要變成裡應外合，看來是中國已滲透到國民黨內部，尤其是高階民代或中央黨部，請侯友宜、朱立倫要向大眾說清楚、講明白。