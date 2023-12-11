不是大谷翔平！日本小學生「最崇拜的人」排行揭曉 網路影響太大
隨著時代的演變，每個世代的小學生最崇拜的人、最想做的職業也不斷地跟著變化。近期日本一所教育機構，就公佈了2023年小學生「最崇拜的人」等排行，其中大谷翔平僅位列第六名，而動漫《我推的孩子》的角色「星野愛」則高居第三，最想做的職業中，更是能明顯看出YouTuber、Tiktok所帶來的影響。
記者潘毅／綜合報導
日本一間教育機構 Benesse 在今年11月中旬，針對1萬8082名小學3至6年級的學生，進行了問卷調查，結果在「最崇拜的人」的排行名單中，剛與道奇隊簽下的10年7億美元合約的二刀流球星大谷翔平則是第六名。
📍2023日本小學生最崇拜的人排行榜
第一位、朋友（576票）
第二位、媽媽（443票）
第三位、星野愛（253票）
第四位、學校老師（226票）
第五位、SnowMan（218票）
第六位、大谷翔平（206票）
第七位、草莓王子（201票）
第八名、爸爸（158票）
第九名、Ireisu（149票）
第十名、芙莉蓮（107票）
事實上這份小學生的喜好調查，從2020年開始執行以來，過去其實都沒有運動員在「最崇拜的人」中入榜，大谷翔平則是第一位入選的球員，因為他在今年經典賽、美國職棒的亮眼表現，也帶動了國小生對於棒球的關注度。此外榜單上也能看見 星野愛、芙莉蓮等動漫人物，也顯見日本小學生對於動漫仍有一定程度的關注度。
不過到了長大後最想做的職業調查中，「YouTuber」還是當之無愧的第一名，更已經連續4年蟬聯榜首，也能看出網路、Tiktok所帶來的影響，此外，在日本小學男生中，棒球選手則是第二想做的職業，日本小學女生長大則是最想要當藝人。