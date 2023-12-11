腹瀉群聚高峰！染兩大病毒「止瀉後2天」仍會傳　5招預防拉到2024

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病毒性腸胃炎的傳染途徑，除了吃進受污染的食物、水，或使用不潔的餐具而得病之外，還可能透過吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。
依據疾管署資料，北市近2年通報腹瀉群聚有高達76%發生於11月到隔年3月間，其中有81%為諾羅病毒引起；統計北市2022年11月至2023年10月腹瀉門診就診率，最高為嬰幼兒（0至4歲）佔全年齡9.8%，其次為孩童（5至9歲）佔全年齡8.3%。
北市衛生局說明，病毒性腸胃炎的典型症狀包括水瀉、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，通常於感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。
腹瀉引起的體液及電解質流失，可能造成嬰幼兒脫水、電解質不平衡，進而引發抽搐，甚至危及生命，為此提供預防病毒性腸胃炎5招，讓孩子遠離病毒：
1、備餐進食前洗手：備餐、進食前、如廁及照顧病人後以肥皂或洗手乳正確洗手。
2、食材乾淨要煮熟：食物徹底清潔、充分煮熟及與他人共食使用公筷母匙。
3、居家消毒環境守：清潔居家環境及病患嘔吐物、排泄物請勿只用酒精消毒，應使用1:50漂白水（1000ppm）擦拭消毒環境；嘔吐物及排泄物可使用 1:10漂白水（5000ppm）灑在嘔吐物上靜置30分鐘後，清除後再以清水擦拭或沖洗，以降低傳播的風險。
4、哺乳營養好吸收：餵哺母奶可提高嬰幼兒免疫力。
5、清潔防護保護我：處理病患排泄物或嘔吐物時，請配戴口罩及手套以避免被感染。
北市衛生局呼籲，病毒性腸胃炎傳染力強，易在各年齡層中傳播，一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞的修復，並注重環境清潔，以防將病毒傳染給家人或朋友，且應於症狀解除48小時後才返回上班或上課。
此外，北市提供補助出生滿6至32周內嬰兒輪狀病毒口服疫苗預防病毒感染，家長攜帶兒童健康手冊及健保卡至北市131家特約醫療院所接種，即可現場折抵疫苗補助費用。