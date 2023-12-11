台灣最強評價博物館不是故宮！「冠軍逼近滿級星」　遊客錯過23年

腹瀉群聚高峰！染兩大病毒「止瀉後2天」仍會傳　5招預防拉到2024

▲雖然近日天氣回暖，但要小心腹瀉群聚高峰，北市衛生局分享5招注意事項，預防拉到2024年。（圖／Unsplash）
▲雖然近日天氣回暖，但要小心腹瀉群聚高峰，北市衛生局分享5招注意事項，預防拉到2024年。（圖／Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

今（11）日天氣回暖，根據中央氣象署預報，接下來幾天也不冷，不過周末氣溫將明顯下降。專家說，冬天是病毒性腸胃炎流行季節，當溫度偏低，病毒會更活躍，若幼兒發生嚴重感染，連生命都有危險，尤其腹瀉群聚已進入高峰，民眾更應謹記5個小技巧，才能遠離病毒與水瀉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局表示，急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，其中又以諾羅、輪狀病毒最常見，任何年齡層均可能受諾羅病毒感染，而輪狀病毒則是引起5歲以下幼童腹瀉主因。

病毒性腸胃炎的傳染途徑，除了吃進受污染的食物、水，或使用不潔的餐具而得病之外，還可能透過吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。

依據疾管署資料，北市近2年通報腹瀉群聚有高達76%發生於11月到隔年3月間，其中有81%為諾羅病毒引起；統計北市2022年11月至2023年10月腹瀉門診就診率，最高為嬰幼兒（0至4歲）佔全年齡9.8%，其次為孩童（5至9歲）佔全年齡8.3%。

▲接種輪狀疫苗後，可減少嬰幼兒罹患疾病嚴重度及住院的可能。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲接種輪狀疫苗後，可減少嬰幼兒罹患疾病嚴重度及住院的可能。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
北市衛生局說明，病毒性腸胃炎的典型症狀包括水瀉、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，通常於感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。

腹瀉引起的體液及電解質流失，可能造成嬰幼兒脫水、電解質不平衡，進而引發抽搐，甚至危及生命，為此提供預防病毒性腸胃炎5招，讓孩子遠離病毒：

1、備餐進食前洗手：備餐、進食前、如廁及照顧病人後以肥皂或洗手乳正確洗手。

2、食材乾淨要煮熟：食物徹底清潔、充分煮熟及與他人共食使用公筷母匙。

3、居家消毒環境守：清潔居家環境及病患嘔吐物、排泄物請勿只用酒精消毒，應使用1:50漂白水（1000ppm）擦拭消毒環境；嘔吐物及排泄物可使用 1:10漂白水（5000ppm）灑在嘔吐物上靜置30分鐘後，清除後再以清水擦拭或沖洗，以降低傳播的風險。

4、哺乳營養好吸收：餵哺母奶可提高嬰幼兒免疫力。

5、清潔防護保護我：處理病患排泄物或嘔吐物時，請配戴口罩及手套以避免被感染。
    
北市衛生局呼籲，病毒性腸胃炎傳染力強，易在各年齡層中傳播，一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞的修復，並注重環境清潔，以防將病毒傳染給家人或朋友，且應於症狀解除48小時後才返回上班或上課。

此外，北市提供補助出生滿6至32周內嬰兒輪狀病毒口服疫苗預防病毒感染，家長攜帶兒童健康手冊及健保卡至北市131家特約醫療院所接種，即可現場折抵疫苗補助費用。


公司健檢「每2人1位脂肪肝」！不胖上班族也中招　小心直接變肝癌

《六人行》男星攝護腺癌逝！他一家四口罹癌　健保新藥讓他活過來

50歲熟女沒異狀　血壓一量破200嚇到！監測血壓記住「722」才準

最男性化的癌！台男罹食道癌比女性高10倍　吃鍋注意「這食物」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞