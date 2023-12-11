被仲介層層剝皮！多國移工齊聚遊行　自述慘痛經驗

中國網紅散播泰國謠言！不實指控引眾怒　悲慘下場曝

▲一名中國抖音網紅「77seven」為了博眼球，故意抹黑泰國，已遭到泰國警方傳喚。（圖／翻攝自臉書）
▲一名中國抖音網紅「77seven」為了博眼球，故意抹黑泰國，已遭到泰國警方傳喚。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國抖音網紅又惹出禍端，一名抖音網紅「77seven」為了博眼球，她造訪曼谷紅燈區娜娜街（Soi Nana）並拍了一支影片，直言：「來這邊的99%的人都不正經」，引起泰國網友的不滿，話題持續發酵更讓泰國政府關切，如今傳出該名女子恐被列入「黑名單」，驅逐出境後將拒絕她再入境。

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去年底泰國觀光業頻頻遭到抖音網紅抹黑和散播誇大不實言論，一名抖音網紅特意打扮得十分艷麗，去曼谷紅燈區娜娜街站著，還為了凸顯出該地區的不安全，特意假裝在路邊滑手機，結果被一名外國籍男子搭訕，在她拒絕後，便對著鏡頭說：「人家給你一下拉走的話，女孩子根本就沒有反應的時間。這個地方，女孩子不要一個人，真的會很危險。」還強調說：「來這邊的99%的人都不正經」。

影片一出立刻引起泰國網友轉發，各國網友們紛紛炮轟她為了流量不擇手段，有不少中國網友也抨擊她讓中國丟臉，泰國網友更是氣得叫她不要再到泰國，「泰國不歡迎她。」

除此之外，該支影片更引起泰國移民局不滿，泰國移民局副局長潘塔納（Panthana Nutchanart）於7日表示，網紅「77Seven」的確有權力發布批評泰國的影片，但依違法工作罪名起訴，警方查到她是現年28歲的Wang Ziyu，並揭露她持泰國特權簽證（Thailand Privilege）進入泰國，案發後已傳喚她向警方說明背後發文動機。

受到輿論撻罰和警方傳喚，中國網紅「77Seven」發表道歉文章，並已將該影片從抖音帳號下架，不過網路上仍能搜到備份。泰國警方指出，這名女子因為散播不實謠言，有可能會被列入黑名單，永久拒絕入境。泰國警方同時警告全球網路創作者，不要為了流量而損害泰國的觀光形象，故意散播不實謠言只為一己之私。

泰國警方表示中國的網路社群平台上充斥「泰國的負面消息」，其中有許多誤傳、謠言或謬誤，中國網紅們為了流量故意扭曲事實，泰國政府已與中國駐泰大使進行會談，要求中國與泰國密切合作，打擊中國的假新聞事件。


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