NBA／勇士當年錯過Haliburton選Wiseman　前GM坦言搞砸：錯誤決策

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節目上Malika Andrews莞爾地調侃Myers：「我剛好認識一位錯過Tyrese Haliburton的總經理．．．」對此Myers本人也尷尬地為自己辯解，「我們當時飛到愛荷華去看他，我們知道他是誰，那時是疫情時期，我們沒有飛去看其他20名球員，就是去看他。」
Myers透露，當時勇士隊有發現Haliburton的投籃姿勢和一般的正規出手不太一樣，不過球隊並沒有太在意這一點，反而是因為他該場比賽不佳的表現而做出錯誤判斷，「一個總經理常犯的錯誤是：你對一名球員的印象，更受他該場比賽的表現影響，我們看的那一場比賽是他對堪薩斯大學，他表現得很糟糕，堪薩斯把他打爆了．．．．但，好吧我無法再辯解了，這是個錯誤！這是徹頭徹尾的錯誤決策！我搞砸了！」
2020年選秀大會，勇士隊幸運地獲得了榜眼籤，他們做了一個穩妥的決定：用首輪第二順位選擇了James Wiseman，Tyrese Haliburton則在第12順位被沙加緬度國王隊選中。
該屆選秀大會後來誕生了不少新星，除了Haliburton之外，Anthony Edwards（灰狼）已經被認為會是聯盟未來的門面之一，LaMelo Ball（黃蜂）雖然傷病不斷，但也有高光時刻，Tyrese Maxey現在是76人主控，Desmond Bane是灰熊二當家。Onyeka Okongwu、Obi Toppin、Saddiq Bey、Immanuel Quickley、Jaden McDaniels這些人也都成為球隊稱職的角色球員。
而勇士當年選的Wiseman遲遲無法適應聯盟強度，仍在追尋冠軍的球隊無法給他足夠的時間發揮，最終選擇將他交易到底特律活塞。本季他為活塞替補出戰12場，場均5分3.2籃板。