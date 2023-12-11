高房價的元兇之一　議員：房地合一稅制

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李中表示，他以購買2千萬的大廈住宅為例，政府會分別從買方（消費者）及賣方（建商）課徵契稅、建物營業加值稅、印花稅、地價稅、房屋稅、抵押權設定規費、買賣規費、房地合一稅、土地增值稅、土地房地合一稅、建物營業事業所得稅等共計2,376,413元，等於購屋者要多付將近12%的購屋款。
李中指出，在中央民進黨政府2016年實施房地合一稅前，台中市2016年公寓大廈的平均總價是每戶1,427萬元，平均單價是每坪29.11萬元，但實施房地合一稅後，2022年公寓大廈的平均總價則攀升到每戶1,884萬元，平均單價也升高到每坪41.84萬元，雖然有物價攀升等其他因素存在，但從中央政府稅捐超徵的稅款項目來看，房地合一稅應該就是推高房價的主因；且水漲船高，預售屋的價格上升，也會帶動鄰近中古屋的房價，年輕人買房更不容易。
李中認為，國民黨總統候選人侯友宜所提出的青年購屋優惠貸款立意良善，但無法降低房屋總價，因此建議，把將來換屋可能可以享受到的土地增值稅、房地合一稅，提前讓青年朋友在第一次購屋時就可以使用，免得他們連首次的機會都沒有、更遑論日後換屋了；當然也得做好年齡或收入等相關條件配套。
盧秀燕說，年輕人買房的議題很重要，她觀察到中央政府只在乎房地合一稅制能以價至量，他們認為房市交易減少，就代表有在做打房的工作，但對於推高房價，中央政府不是很在乎；而任何政府的加稅，羊毛出在羊身上，建商增加的成本一定會轉嫁給消費者，購屋成本自然節節上升。