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王彩樺不忍了！《阿叔》帥兒遭準岳母數落　談婚事當場吵起來

▲《阿叔》王彩樺（左）、民雄（右）被兒子黃新皓的準岳母李之勤洗臉，提親現場爆發口角吵起來。（圖／華視提供）
▲《阿叔》王彩樺（左）、民雄（右）被兒子黃新皓的準岳母李之勤洗臉，提親現場爆發口角吵起來。（圖／華視提供）

記者羅凌筠／綜合報導

華視八點檔《阿叔》收視率高達1.24，劇中積極想要把林玟誼娶回家的黃新皓，帶著父母王彩樺、民雄，向林玟誼一家正式提親，沒想到這門親事因為林玟誼繼母李之勤認為兩家的家世背景落差太大慘遭反對，還當場數落黃新皓一家，讓王彩樺、民雄相當生氣，一旁支持小倆口結婚的林玟誼叔叔王識賢、林玟誼爸爸伊正也是非常尷尬與不悅。

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▲《阿叔》黃新皓（右）給林玟誼充滿儀式感的告白和求婚。（圖／華視提供）
▲《阿叔》黃新皓（右）給林玟誼充滿儀式感的告白和求婚。（圖／華視提供）
劇中王彩樺因為兒子遭到數落，感到非常氣憤，甚至當場跟對方吵起來，但現實生活中她並不會馬上跟對方吵起來，而是嘗試換一個角度去看待，站在對方的立場思考，王彩樺表示不會在意門當戶對的問題，她認為：「小孩未來的日子想怎麼過，讓他自由決定。」她偶爾會給建議，但不會堅決、堅持小孩要照自己的方式走，如果孩子遇到困難，也會陪伴在孩子身邊，並給予安慰。

▲《阿叔》李之勤（右）反對黃新皓、林玟誼婚事，當面數落對方，伊正（中）、王識賢（左）很尷尬與不悅。（圖／華視提供）
▲《阿叔》李之勤（右）反對黃新皓、林玟誼婚事，當面數落對方，伊正（中）、王識賢（左）很尷尬與不悅。（圖／華視提供）
林玟誼認為，結婚講求門當戶對包含很多層面，例如經濟能力、價值觀和家庭背景等，她覺得：「結婚不只是兩個人的事，更是兩個家庭的大事。」在這些方面彼此都相當的話，或許會比較契合，林玟誼也強調：「當然也不是絕對要門當戶對。」但如果家人對自己另一半有意見，她會先了解家人反對的原因，再努力去溝通。

黃新皓則表示：「門當戶對是以前傳統思維，現代人的門當戶對是兩個人的三觀、生活方式和理念是否一致。」對於黃新皓來說，論及婚嫁時兩人三觀一致是必須的。李之勤的想法和劇中角色相同，結婚對象能與自己門當戶對是最好的，她語重心長的說：「夫妻之間是互補的，彼此截長補短、互相幫忙是應該的。」有一方得無限的配合與忍讓的話，就不會長久。

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