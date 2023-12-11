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虎斑貓遭收編後重逢媽媽！母貓「認不出小孩」狠瞪　牠心碎哭了

▲小虎斑貓被收編之後，開心回到昔日棲息地找媽媽，結果母貓已經不認得自己的小孩。（圖/翻攝抖音）
▲小虎斑貓被收編之後，開心回到昔日棲息地找媽媽，結果母貓已經不認得自己的小孩。（圖/翻攝抖音）

記者張嘉哲/綜合報導

令人心碎！一名女子在路上遇到一隻虎斑貓幼貓，看牠非常活潑親人就給予餵食，吃完之後還帶女子去參觀自己日常活動的範圍，是一個雜草叢生的庭院，環境並不是太好，最後女子收編了這隻虎斑貓幼貓，沒想到後來卻發現牠其實是跟媽媽生活在一起，於是帶牠去跟媽媽重逢，沒想到因為小虎斑貓被收編後身上氣味改變，導致母貓認不得自己的小孩，不僅怒瞪小貓還發出低吼，讓小虎斑貓心都碎了！

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一名湖北女子在路上遇到一隻小虎斑貓之後，因為擔心牠在戶外難以生存，還是決定帶回家收編，後來去庭院找貓時，卻意外看到一隻虎斑貓成貓，心想應該是小虎斑貓的媽媽。

後來女子丈夫接小孩到社區玩耍，竟然撞見了小虎斑貓，女子接獲通知後，就帶保麗龍箱和貓條，花了一番功夫總算把幼貓收編回家，還給牠取了個名字為「甜甜」，由於女子家還有另外兩隻貓「糖糖」和「果果」，「甜甜」也很快地就融入家庭生活當中。

▲小虎斑貓甜甜被收編後，跟著飼主家中的另外兩隻貓咪相處融洽，但是自己的媽媽已經不認得牠。（圖/翻攝抖音）
▲小虎斑貓甜甜被收編後，跟著飼主家中的另外兩隻貓咪相處融洽，但是自己的媽媽已經不認得牠。（圖/翻攝抖音）
「甜甜」被收養後，女子將其牽到疼庭院看看是否能找找有沒有媽媽的身影，「甜甜」一看到媽媽後，立刻撲上前去嗅聞，沒想到溫馨場面突然破局，母貓完全不認得自己的小孩，仔細一看才發現母貓不僅冷瞪甜甜，還發出低吼聲，眼看媽媽不認得自己，甜甜也不敢再靠近媽媽一步，最後離開時似乎在啜泣、發抖，默默走回女子腳邊討拍。

影片曝光後，不少貓奴紛紛心碎表示「.....被自己的媽媽不認得，這是傷心的」、「被收養過後氣味不同，媽媽已經認不得自己的小孩了，好想哭」、「氣味都變了，母貓當然不認得呀」、「怎麼不把母貓也一起收編了呢....真是令人難過呀」。

事實上，專做寵物食品的品牌「卡尼」就在官網曾經介紹過，表示初生幼貓的視力尚未發育完全，主要靠氣味辨識，同一窩的小貓和母貓帶有相同的氣味。一但「離巢」，到了新的生活環境，就會逐漸變成不同的氣味，即便成年後與媽媽再相遇，也不會認出彼此的血緣關係。

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