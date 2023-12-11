虎斑貓遭收編後重逢媽媽！母貓「認不出小孩」狠瞪　牠心碎哭了

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來女子丈夫接小孩到社區玩耍，竟然撞見了小虎斑貓，女子接獲通知後，就帶保麗龍箱和貓條，花了一番功夫總算把幼貓收編回家，還給牠取了個名字為「甜甜」，由於女子家還有另外兩隻貓「糖糖」和「果果」，「甜甜」也很快地就融入家庭生活當中。
「甜甜」被收養後，女子將其牽到疼庭院看看是否能找找有沒有媽媽的身影，「甜甜」一看到媽媽後，立刻撲上前去嗅聞，沒想到溫馨場面突然破局，母貓完全不認得自己的小孩，仔細一看才發現母貓不僅冷瞪甜甜，還發出低吼聲，眼看媽媽不認得自己，甜甜也不敢再靠近媽媽一步，最後離開時似乎在啜泣、發抖，默默走回女子腳邊討拍。
影片曝光後，不少貓奴紛紛心碎表示「.....被自己的媽媽不認得，這是傷心的」、「被收養過後氣味不同，媽媽已經認不得自己的小孩了，好想哭」、「氣味都變了，母貓當然不認得呀」、「怎麼不把母貓也一起收編了呢....真是令人難過呀」。
事實上，專做寵物食品的品牌「卡尼」就在官網曾經介紹過，表示初生幼貓的視力尚未發育完全，主要靠氣味辨識，同一窩的小貓和母貓帶有相同的氣味。一但「離巢」，到了新的生活環境，就會逐漸變成不同的氣味，即便成年後與媽媽再相遇，也不會認出彼此的血緣關係。
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁