貓皇超冷淡很不親人！行家曝「三個時刻」一秒馴服　背後原理曝光

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😺貓皇不親人！把握「三個時刻」一秒馴服
第一個－人剛起床時
由於貓是晨昏性動物，天剛亮的時候，精力最充沛，加上飼主一整晚都是熟睡狀態，貓會怕你有危險，就會現身拼命蹭你、舔你，叫你起床，此時把握時機摸摸貓咪，牠就會越來越愛你。
第二個－貓要睡覺前
貓咪天性警惕，隨時都會防備被其他動物偷襲，所以睡覺前牠也會特別黏人，是因為貓咪知道，在飼主身邊是安全的，若發生危險你也會保護牠，此時把握時機哄牠睡，貓咪從此也會更黏人。
第三個－剛回家的時候
在貓咪眼中，飼主去上班等同打獵，下班就像是活著回來，所以此時貓咪會主動貼近，表示關心之意。把握這時機，拿出食物，貓咪就會覺得你太厲害了，每天打獵都活著回來，還有獵物能吃，也會更佩服你。
看完「掏個糞美少女」的解釋後，不少貓奴回想起自己日常與貓共處的經驗，也紛紛大喊：「難怪，我家貓貓晚上靠著我睡，早上醒來貼臉撒嬌，出去幾天回來更是撒嬌不停」、「我居家上班時，我家的貓一直對我叫不停 ，是不是都覺得我不出去打獵，想叫我出去XD」、「貓心想：鏟屎官每天打獵回來還給我供品，我是神吧」。
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