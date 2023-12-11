台灣最強評價博物館不是故宮！「冠軍逼近滿級星」　遊客錯過23年

貓皇超冷淡很不親人！行家曝「三個時刻」一秒馴服　背後原理曝光

▲相較於狗狗，貓咪是一種較為孤傲的寵物，認為在家中自己才是「真正的皇上」。（示意圖／讀者提供）
▲相較於狗狗，貓咪是一種較為孤傲的寵物，認為在家中自己才是「真正的皇上」。（示意圖／讀者提供）

記者潘毅／綜合報導

相較於狗狗，貓咪是一種較為孤傲的寵物，認為在家中自己才是「真正的皇上」。不過就有行家分享，只要鏟屎官掌握了貓咪的「三個黏人時刻」，就可以更輕鬆馴服貓咪，增加雙方的親密度，讓牠對你死心踏地！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲貓咪天性警惕，隨時都會防備被其他動物偷襲，所以睡覺前牠也會特別黏人，是因為貓咪知道，在飼主身邊是安全的，若發生危險你也會保護牠，此時把握時機哄牠睡，貓咪從此也會更黏人。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲貓咪天性警惕，隨時都會防備被其他動物偷襲，所以睡覺前牠也會特別黏人，是因為貓咪知道，在飼主身邊是安全的，若發生危險你也會保護牠，此時把握時機哄牠睡，貓咪從此也會更黏人。（示意圖／記者黃韻文攝）
Youtuber「掏個糞美少女」日前在頻道上發布了教學影片，點出了貓咪平時「3個最黏人的時刻」，以及背後關鍵原理，只要把握好這些時機，就能讓貓咪對你更加親暱。

😺貓皇不親人！把握「三個時刻」一秒馴服

第一個－人剛起床時
由於貓是晨昏性動物，天剛亮的時候，精力最充沛，加上飼主一整晚都是熟睡狀態，貓會怕你有危險，就會現身拼命蹭你、舔你，叫你起床，此時把握時機摸摸貓咪，牠就會越來越愛你。

第二個－貓要睡覺前
貓咪天性警惕，隨時都會防備被其他動物偷襲，所以睡覺前牠也會特別黏人，是因為貓咪知道，在飼主身邊是安全的，若發生危險你也會保護牠，此時把握時機哄牠睡，貓咪從此也會更黏人。

第三個－剛回家的時候
在貓咪眼中，飼主去上班等同打獵，下班就像是活著回來，所以此時貓咪會主動貼近，表示關心之意。把握這時機，拿出食物，貓咪就會覺得你太厲害了，每天打獵都活著回來，還有獵物能吃，也會更佩服你。

▲貓咪。寵物是人類的家人，真的有人以實際行動做到了！（示意圖／Pexels）
▲貓咪平時有著「3個最黏人的時刻」，背後關鍵原理曝光。（示意圖／Pexels）
看完「掏個糞美少女」的解釋後，不少貓奴回想起自己日常與貓共處的經驗，也紛紛大喊：「難怪，我家貓貓晚上靠著我睡，早上醒來貼臉撒嬌，出去幾天回來更是撒嬌不停」、「我居家上班時，我家的貓一直對我叫不停 ，是不是都覺得我不出去打獵，想叫我出去XD」、「貓心想：鏟屎官每天打獵回來還給我供品，我是神吧」。

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁  

貓皇調皮總講不聽！行家曝「三句貓語」一秒馴服　實測結果超有效

超強基因騙不了人！「蒙面俠」貓咪開心當爸　兒子竟遺傳招牌眼罩

流浪虎斑貓到新家「太貪玩」！2個月後慘遭退養　憂鬱模樣超心疼

小黃狗拐2隻「虎斑奶貓」回家！飼主急求助　網揪真身：不能養阿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞