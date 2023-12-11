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高市第4季開發區土地標售　高雄火車站特商區閃耀登場

▲第71期重劃區位於三民區高雄火車站區域。（圖／高市府地政局提供）
▲第71期重劃區位於三民區高雄火車站區域。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高市府地政局112年度第4季開發區土地標售，共計推出8標11筆優質建地，訂於112年12月20日開標，合計總底價16億7519萬5689元。

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▲高雄火車站區優質生活圈，本季推出2標5筆抵費地。（圖／高市府地政局提供）
▲高雄火車站區優質生活圈，本季推出2標5筆抵費地。（圖／高市府地政局提供）
地政局表示，第71期重劃區，位於本市三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷的優質生活圈。本季推出2標5筆抵費地，其中1標4筆面積約431坪屬特定商業區土地，分別臨忠孝一路、鐵道二街及大港街，面對綠園道，近台鐵高雄及民族車站及捷運黃線Y10站預定地，使用強度高、住商皆宜；另1筆亦為特定商業區土地，面積約18坪，位於鐵新一街，適合興建透天住宅。

高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境。地政局本季釋出2筆住宅區土地，其中1筆為住四土地，面積約1343坪，臨大學31街及楠海路，近援中公園、右昌商圈及楠梓家樂福商圈，為興建優質住宅大樓首選；另1筆為住三土地，面積約187坪，臨大學三十二街，近高雄大學及中山高中，生活機能便利。

▲第92期市地重劃區附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區。（圖／高市府地政局提供）
▲第92期市地重劃區附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區。（圖／高市府地政局提供）
第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出2筆住宅區土地，1筆角地位於安樂四街及文安三街，面積約527坪，可興建集合住宅，另1筆位於20米安樂東街，面積約131坪，可規劃華廈住宅。

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季在中原街推出1筆住四土地，面積約251坪，近中庸公園，區位條件佳；另大寮農地重劃區推出1筆土地，供投標人多種選擇。

▲▲大寮農地重劃區推出1筆土地，赤崁段潮州寮小段。（圖／高市府地政局提供）
▲大寮農地重劃區推出1筆土地，赤崁段潮州寮小段。（圖／高市府地政局提供）
第4季土地標售作業於112年12月11日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。
 

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