拉青年票奏效！趙少康自曝內參民調：20至29歲支持度與賴蕭配打平
近日總統民調顯示，民眾黨總統候選人柯文哲年輕票，逐漸流向支持民進黨總統候選人賴清德。對此，國民黨總統候選人趙少康自曝，「侯康配」與「賴蕭配」民調只差1％，甚至年輕票方面，20到29歲「侯康配」和「賴蕭配」已經打平，自己也相當驚訝。
記者林怡昕／台北報導
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今天在YahooTV「今日誰來沛」專訪，對於近日民調顯示，年輕票從柯文哲流向賴清德。趙少康透露，根據國民黨最新民調，昨天「侯康配」與「賴蕭配」民調只差1％，20到29歲「侯康配」和「賴蕭配」打平，自己也相當驚訝，雖然同樣「兩組都不好」，相較之下柯文哲達到50％，但至少兩陣營拉平了。「伯仲之間，還有得拼」。
至於近日即將到大學進行青年論壇，趙少康笑說。他不怕和學生們互動，「家裡就有反對黨，每天反對我」，但有信心拿到家裡反對黨的票嗎？他苦笑「應該還是會啦！」
趙少康也說，他確實已經30年沒在公職，很需要傾聽學生心聲，「我們是未來的歷史，你們是未來的希望」。
2024總統大選電視辯論12月30日下午2時在公視舉行，是否有為辯論做何準備？侯友宜則說，沒有特別準備，平常很多政見都在拋，都很習慣了，辯論過程中也會順便想一想民進黨這八年沒做好什麼。