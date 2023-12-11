《尚食》許凱、吳謹言終於結婚 閨密何瑞賢送大禮：難得的姐妹情
宮鬥劇《延禧攻略》人氣CP吳謹言、許凱再續前緣，在八大熱播陸劇《尚食》終成眷屬，劇中，宮女吳謹言從尚食局端出一道道精緻料理，收服皇太孫許凱的胃，在皇帝許配下結婚，與吳謹言同在尚食局當宮女的何瑞賢，提及有一場戲是吳謹言要出嫁前，她為吳謹言做送親麵，拍攝的時候很感動，「這碗送親麵包含了兩人之間的情誼，很難忘。」
記者羅凌筠／綜合報導
被觀眾網友封為「火山姐」的何瑞賢，過往作品中的角色總是刀子嘴豆腐心，看似說話兇狠，行為上卻貼心柔軟；這次在《尚食》與吳謹言同時進入尚食局，為隱藏自己丐戶身分處處防備，尤其視吳謹言為眼中釘。
因此，這部戲最深刻的情節是吳謹言要離開尚食局成為皇妃，何瑞賢親手做送親麵，何瑞賢說：「從兩人入宮的針鋒相對，到後面經歷世事後的坦誠相對惺惺相惜，在皇城中是很難得的姐妹情。」想到這場戲還是令她非常感動。
何瑞賢表示，飾演的角色「殷紫萍」與她自己性格最相像的，就是簡單直接。事前為了投入角色做好準備，與其他演員一起提前學習做菜，加上現場有專業老師指導，拍攝非常順利。但談到自己的廚藝，何瑞賢坦言，「劇中的美食太複雜了，不太會經常做，我一般做一些簡餐還可以。」
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