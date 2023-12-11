移民署第四代「e-Gate」來了！桃機出入境更方便 趕在春節前啟用
有鑑於疫後國際人流進出量龐大，且移民署設置的自動查驗通關系統（e-Gate）日漸老舊，移民署今（11）日宣布，正式啟動汰換工程，桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳將設置新型第四代e-Gate，預期將於農曆年前完成建置並展開試營運，未來入出境將更便利。
國際中心賴正琳／綜合報導
移民署指出，自2012年開始，移民署陸續在各機場、港口啟用自動查驗通關系統（e-Gate），但當初設置的設備是第一代至第三代，運作至今已經日漸老舊。為此移民署積極研擬「新世代國境查驗服務計畫」，自今年底起至後年，將陸續汰換第一代自動查驗通關系統，守護國境安全並提升旅客通關服務品質。
移民署說，現行第三代自動查驗通關系統，提供包含閘道內註冊及通關二合一、行進間辨識、放寬適用身高限制等功能，並支援多國語言模式。而第四代系統將導入迅捷生物特徵辨識機制，具備更佳的人機引導燈號及圖示介面，預期能提升辨識率及減省通關所需時間，提高通關辨識率。
移民署目前正趕辦桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳部分自動通關閘道汰換工程，自今年11月底至明年1月底間，採分段平行施工，預期將於農曆年前完成建置並展開試營運。
由於施工期間部分自動通關閘道暫停服務，可能造成民眾不便，移民署已規劃配套措施，將加開人工查驗櫃檯，並請勤務人員加強引導，以服務旅客通關需求。