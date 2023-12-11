MLB／大谷翔平確定加盟 道奇投手自曝球隊反應：群組瞬間沸騰了
美國職棒洛杉磯道奇隊，確定將在新球季迎來日籍二刀流好手大谷翔平，雙方簽下一紙10年7億美元（約新台幣220億元）的合約，新賽季將與Mookie Betts、Freddie Freeman聯手組成豪華打線，直指冠軍寶座。這份合約也成為北美運動史上最大約，且將有可能高懸很長一段時間。
實習記者陳品翔／綜合報導
「我對全世界的球迷們以及參與的所有人，我深表歉意這麼久才做出決定，我決定選擇道奇隊作為我的下一支球隊。首先，我對天使隊的每一個人都充滿感謝，尤其是支持我，陪我度過所有高低起伏的天使隊球迷們，你們的支持和歡呼，對我來說就是全世界，我與天使度過的6年將永遠留在心中。」
「致所有道奇隊球迷，我承諾永遠做對球隊最好的事情，並且將持續全力以赴，成為最好的自己。直到球員生涯的最後一天，我要繼續努力奮鬥，不只為道奇隊，也為棒球的世界加油。」大谷翔平在社群上寫到。
而道奇隊投手Evan Phillips，也在MLB Network的廣播節目中提到大谷的加入，讓球隊群組瞬間「炸鍋」，牛棚和球隊群組中瞬間沸騰，大家都充滿了興奮，選手們都相當期待大谷的到來。
「我們在過去幾年中看到大谷的表現是前所未有的，他配得上這份創紀錄的合約。我們非常高興在未來10年裡有他在我們身邊，我真的很期待。」Evan Phillips說到。