▲臺大醫院「聚焦超音波治療室」揭牌！　首推胰臟癌海扶刀治療臨床試驗

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跨領域專業平台 減輕病患痛苦、挽救生命醫學技術及器械的發展一日千里，講求微創化、人工智能化，治療方法也結合藥物、外科手術或內視鏡下協同進行，這些改變表示多科聯合團隊 (multidisciplinary team)理論及作法日趨成為主流，而一個整合各科經驗及臨床試驗專業的平台能夠減少資源浪費、加快研究進度、增加學術研究的效率。
此外，該中心在搭配本校多元領域、豐沛的人才資源，以及微創動物訓練中心、專業教學場域、華語英語教學能力，在多元整合下更能負起醫學開發、醫療進展、國際臨床訓練與指導等任務，達成醫學技術及知識經濟的輸出，以及追求人類的福祉。
專業「癌症微創治療」門診 國外病患也可掛號就醫一直以來，臺大醫院癌症微創介入治療中心開放各種癌症病患如肝膽胰癌症、轉移性腫瘤、腸胃道癌症乃至肺癌乳癌的微創消融治療，病人可在中心各科專家門診求診，經團隊會議擬定治療方向，週三也有專業門診「癌症微創治療門診」可以掛號，國外病患也常透過中心網站安排就醫。
值得一提的是，目前該中心已經通過胰臟癌海扶刀治療的臨床試驗以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，即將開始進行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60165
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