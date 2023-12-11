梨山遊客中心公廁獲全國績優　裝置竹編藝術作品

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參山處長曹忠猷表示，運用觀光署「6S+1」之管理原則，加強轄內公廁之設施維護管理及清潔維護，致力提升公廁的乾淨度、舒適度，希望達到「不髒」、「不臭」、「不濕」及綠美化的五「心」級公廁目標。轄區谷關與梨山遊客中心公廁雙雙獲選台中市年度十大績優公廁，代表台中市參加環境部環境管理署舉辦的112年度「我家的公廁超級讚—績優公廁評比活動」績優公廁評比活動，獲得觀光遊憩類地方政府組績優公廁，並列全國35大績優公廁之一。
曹忠猷說，梨山遊客中心公廁的門面，請到梨山在地藝術家林春節彩繪色彩鮮艷明朗的台灣觀光大使喔熊結合在地原民文化圖像，內容充滿活潑有趣的圖繪，為廁所增添了親近而舒適感的氣氛。另外梨山文物陳列館的公廁外面裝置了竹編系列的藝術作品，提升了公廁美感，增添遊客們使用公廁的舒適與旅遊樂趣。最近適逢楓葉與銀杏變色，搭配藍天風景秀麗成為遊客照相打卡的地方。
參山處指出，環境部環境管理署辦理今年度「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，評比民眾常使用的公廁，依經營型態分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等四大類，並由各縣市、主管機關先行自內部遴選，推派出單位內績優公廁進行評比；此次參山處由台中市政府推派績優公廁進行評比，梨山遊客中心以近年配合「交通部人民有感廁進計畫」改善公廁硬體與品質，設置淨下設施友善穆斯林旅客外，並配合環境部推動衛生紙丟馬桶政策，並導入智慧廁間服務，全方面提升國內外旅客如廁感受，提升國際形象，而獲得評比績優。
參山處轄下六大遊客中心，包括：谷關、梨山、獅頭山、南庄、八卦山脈生態、及松柏嶺遊客中心(茶文化主題館)等，不僅提供遊客們旅遊諮詢、影片觀賞、團體預約解說、旅遊資訊摺頁索取及無障礙設施等，在公廁部份皆有提供無障礙廁所、免治馬桶、親子廁所、以及穆斯林友善廁所等，並著重性別友善的男女廁間比例，同時也提供每日定時清潔，提供給大家旅遊時充滿安心的服務。