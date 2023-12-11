具未來性、陸海空交通樞紐　沙鹿為中科人欽點購屋首選

國際化產業、交通、核心生活圈黃金樞紐 交會於沙鹿
從產業看台中，台中具有舉足輕重的科技產業鏈；從建築看台中，台中擁有最高密度的普立茲克建築大師的作品；從會展經貿看台中，台中的隱形冠軍多如繁星，國際會展中心凌駕南港展覽館的規模，未來會是國際商貿的重鎮；從海灣看台中，宛若加州的海灣生活逐漸成形。台中逐步邁進國際化的進程，西台中第一城市沙鹿如日中天，立地條件剛好位居以上產業、交通、核心生活商圈的黃金樞紐。
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沙鹿位居台中科技走廊、產灣產業鏈等的中心點，有中部科學園區、台中工業區、精密科學園區、自貿港區、中港科技產業園區、關連工業區等產業園區環伺，足可締造出2.4兆亮眼的年產值。海港、空港海線雙港生活廊帶，也以沙鹿為中心等距展開，台中國際機場剛好落在國門沙鹿境內，因應未來國際旅客的進出需求，台中國際機場新航廈歷時3年多整建後，行政院也宣示力拼台中機場第三航廈擴建計畫，第三航廈完工後，預估容量可達1千萬人次，星宇航空近期也陸續傳出開闢台中國際航線的消息。
國際及離岸風電產業綠能發展，已吸納了世界各國離岸風電上下游廠商及人才，陸續進入台中海線地區；台中港觀光遊憩商業區之興建營運投資案，預計釋出商機高達165億元，未來港灣會有主題樂園、親水世界遊憩設施，以及展覽館、會議中心、購物中心、商場及觀光娛樂等產業進駐。海灣、旅客、遊艇碼頭，海線宛若加州的海灣生活以沙鹿為核心生活圈，輻射開展。除了港灣航運、沙鹿國門交通，屆時山、海、屯重大的交通運輸將由捷運藍線擔綱，腹地較大的沙鹿共設有五大站點，可以迅捷帶動地區的繁榮。
核心商圈、海陸空交通、未來性 沙鹿成為中科人購屋首選
台積電目前在台中共設有晶圓15廠、先進封測5廠，再加上未來二期擴建計畫1.4奈米廠有機會設廠中科，屆時足以牽動超過2萬名工作機會。沙鹿距中科15-20分鐘，挾著絕佳的生活機能，成為中科人購屋首選。加上政府斥資18.5億元闢建「特五號」中科西南向聯外道路已通車，讓中科周邊西屯、龍井、沙鹿等區交通更順暢，也順勢帶動當地房市發展。購屋多集中在成熟商圈附近，以站前商圈、家樂福商圈、靜宜北勢商圈等三大商圈為優選，除了站前商圈之外，沿著沙田路往北過了台灣大道，就是中山路，是貫穿海線重要的主要幹道之一，擁有知名量販、連鎖超商、在地小吃、美食餐廳、傳統市場，同樣也是沙鹿所倚賴的生活熱區，龍寶、富宇、久樘、新業、茂洋等知名建商紛紛在沙鹿主要商圈、幹道插旗佈局。
檔不住的磁吸效應 沙鹿坐收最年輕人口紅利
74環線內，房價普遍來到5、6字頭，北區新案房價已經突破6字頭，北屯有7字頭案例，水湳更是突破既有天花板，躍上百萬大關；太平、大肚、龍井、沙鹿等地，預售新案也相繼站上4字頭；高房價造就市區上班族、科技人購屋，紛紛逐漸西移的趨勢，沙鹿為大海線地區的工商重鎮，全國聞名的食品、紡織、服飾大廠，如味丹、福壽、勝香珍都是發跡於沙鹿；海線地區五年間人口大增近萬人，其中半數集中在沙鹿區，吸納了龐大年輕人口移入，成了海線年輕人口紅利最多的行政區，區域房市前景看俏。