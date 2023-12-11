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侯友宜拋國防政見！要幫志願役每月加薪一萬元　九三軍人節放假

▲國民黨總統候選人侯友宜今天拋出國防政見，要幫志願役加薪。（圖／記者林怡昕攝，2023.12.11）
▲國民黨總統候選人侯友宜今天拋出國防政見，要幫志願役加薪。（圖／記者林怡昕攝，2023.12.11）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（11）日發表國防外交政策，並分別從「國防」、「外交」兩方面個別發表政見，其中國防方面，侯友宜重申3D戰略，且還要推動「志願役百億加薪方案」，讓戰鬥單位志願役每月最多加薪一萬元，此外，還要「厚植國防戰力基礎」，當選後成立「行政院全民防衛動員委員會」，最後更要用十大建設，打造可恃嚇阻戰力。

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侯友宜今天協同國民黨副主席夏立言、立委江啟臣、不分區立委參選人陳永康上將、台大政治系教授左正東，召開「國防外交政策記者會」，針對國防先發表四大政見主張。

針對政見主張一「國家安全戰略藍圖」方面，侯友宜指出，為了維繫台灣安定與印太區域穩定，他提出「嚇阻」、「對話」、「降低風險」的3D戰略，作為國防、外交與兩岸政策指導方針，且在就職10個月內公佈《中華民國國家戰略》，將「3D戰略」近一步具體化。

侯友宜再提，政見主張二方面，他要推動「志願役百億加薪方案」，讓戰鬥單位志願役每月最多加薪萬元，估計每年約增106億元，包括「戰鬥加給」增67億，「志願役加給」增39億。

此外，侯友宜再指，還要精進入伍流程，減少役男入伍前等當兵的時間，分發時間讓民間專長與服役結合，革新訓練內容，增加義務人員的外離島加給。

侯友宜再指，政見主張三「厚植國防戰力基礎」方面，當選後要成立「行政院全民防衛動員委員會」，改進軍事教育，並且設定14項交流重點，持續深化與美國的軍事交流，協助國內廠商通過美國國防部的「網路安全成熟度」認證，近日美國防工業的供應鏈，還要將「九三軍人節」改為「全民敬軍節」，且全國放假。

侯友宜最後指出，政見主張四「十大建設打造可恃嚇阻戰力」方面，發展「機動、匿蹤、智慧、小型、大量」等不易被偵知，且難以反制的「不對稱戰力」；藉由建構完整的三軍共同體，大幅提升視距外接戰力，接戰效率與殺傷效果；持續強化在共軍犯台時，可跨海打擊共軍目標的「聯合壓制作戰」能力。

侯友宜續指，還提升國軍重要設施的資安防禦與備援能力；提升高效、精銳的基本戰力，淘汰用人多卻火力不足的裝備，並調整地面部隊戰鬥個裝，提升個人防禦標準。

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