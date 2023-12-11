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安心亞《女孩上場2》剉咧等！韓妞強勢互尬　長腿女神地位不保

▲安心亞在《女孩上場2》碰上韓妞強勢登場，長腿女神地位不保。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲安心亞在《女孩上場2》碰上韓妞強勢登場，長腿女神地位不保。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）

記者蔡依庭／綜合報導

安心亞、羅宏正加入客台《女孩上場2》，更邀請到5位韓國職業女籃的退役球員來台拍攝。女籃球員身高都非常高，中華隊代表楊晴就有181公分，南韓球員們也是都至少180公分以上，讓安心亞被比下去，已經是高個子女孩的她，超過170公分、腿長107公分，她笑說：「我們如果組一個唱跳女團，肯定氣勢逼人。」

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《女孩上場2》近期前往彰化取景拍攝，將彰化縣立體育館打造成韓國釜山體育館場景，將「釜山搬到八卦山」，南韓球員梁智英與安心亞相處非常開心，還讚對方非常漂亮，是韓國男生會喜歡的類型，安心亞害羞笑說：「真的嗎？」

▲南韓球員梁智英（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲南韓球員梁智英個性可愛，熱愛台灣美食。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
籃球協會理事長謝典林及Luxy girls一起到片場探班，為劇組和遠道而來的韓國球員準備彰化縣美食，讓梁智英非常開心表示：「很喜歡台灣的食物，吃到特別的麻糬、肉圓和木瓜牛奶，彰化的木瓜牛奶，口感很香濃，感謝台灣的劇組團隊對我們很友善，也很喜歡在台灣的時光。」

《女孩上場2》把釜山場景搬來八卦山上的彰化體育館，籃球員楊晴表示：「一踏進球場，真的有點錯亂，以為真的在釜山打比賽了，加上韓國球員都是職業隊的，打起球來，讓我想起當年世大運當隊長那年出國比賽。無論是球員還是陳設，真的很佩服劇組的用心。」

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