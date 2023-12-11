不是白化症！純白「仙界鱷魚」現身 專家曝罕見成因：全球僅7隻
看起來就像是仙界產物！日前美國奧蘭多鱷魚樂園（Gatorland）公布了一項喜訊，就是園區內誕生了一隻極為罕見的「白變鱷魚」，全球更只現存7隻，專家也解釋牠為何罕見的原因：「不是白化症」。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，位於美國佛羅里達州的奧蘭多鱷魚樂園(Gatorland Orlando)，12月7日時公布了一項喜訊，就是園區內誕生了一隻「白變鱷魚（white leucistic alligator）」，更是園區內36年來首見的「白變鱷魚」。
鱷魚樂園負責人馬可修(Mark McHugh)解釋，白變（Leucism）與白化症(Albinism)並不相同，白變是生物本身缺乏皮膚色素才會變成這樣，而白化症鱷魚跟白變種鱷魚可以從兩者皮膚細節分辨出來，有白化症的鱷魚皮膚通常還是看得出有些許淡黃色，但白變（Leucism）鱷魚則是皮膚色素通通都沒有所以才會呈現全身白裡透粉的模樣。
1949年就開業的奧蘭多鱷魚樂園中，其實也有著白化症鱷魚，過去就有名叫佩爾（Meet Pearl）的白化明星鱷魚，其眼睛就能明顯看出是白粉色。
此外，白變鱷魚個體皮膚上也會存在正常膚色鱷魚也有的斑塊及斑點，同時眼睛也是正常色澤，也不會像白化症的動物會有畏光、體質虛弱等特性。