台灣最強國家公園不是太魯閣！冠軍436萬人朝聖　遊客四季都愛去

不是白化症！純白「仙界鱷魚」現身　專家曝罕見成因：全球僅7隻

▲日前美國奧蘭多鱷魚樂園（Gatorland）公布了一項喜訊，園區內誕生了一隻極為罕見的「白變鱷魚」。（圖／IG@Gatorland Orlando）
▲日前美國奧蘭多鱷魚樂園（Gatorland）公布了一項喜訊，園區內誕生了一隻極為罕見的「白變鱷魚」。（圖／IG@Gatorland Orlando）

記者潘毅／綜合報導

看起來就像是仙界產物！日前美國奧蘭多鱷魚樂園（Gatorland）公布了一項喜訊，就是園區內誕生了一隻極為罕見的「白變鱷魚」，全球更只現存7隻，專家也解釋牠為何罕見的原因：「不是白化症」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，位於美國佛羅里達州的奧蘭多鱷魚樂園(Gatorland Orlando)，12月7日時公布了一項喜訊，就是園區內誕生了一隻「白變鱷魚（white leucistic alligator）」，更是園區內36年來首見的「白變鱷魚」。

鱷魚樂園負責人馬可修(Mark McHugh)解釋，白變（Leucism）與白化症(Albinism)並不相同，白變是生物本身缺乏皮膚色素才會變成這樣，而白化症鱷魚跟白變種鱷魚可以從兩者皮膚細節分辨出來，有白化症的鱷魚皮膚通常還是看得出有些許淡黃色，但白變（Leucism）鱷魚則是皮膚色素通通都沒有所以才會呈現全身白裡透粉的模樣。

▲白變鱷魚比白化症鱷魚還要更加稀有。（圖／IG@Gatorland Orlando）
▲白變鱷魚比白化症鱷魚還要更加稀有。（圖／IG@Gatorland Orlando）
1949年就開業的奧蘭多鱷魚樂園中，其實也有著白化症鱷魚，過去就有名叫佩爾（Meet Pearl）的白化明星鱷魚，其眼睛就能明顯看出是白粉色。

▲白化症鱷魚會有畏光、體質虛弱等特性，眼睛也能明顯看出差異。（圖／IG@Gatorland Orlando）
▲白化症鱷魚會有畏光、體質虛弱等特性，眼睛也能明顯看出差異，圖為佩爾（Meet Pearl）。（圖／IG@Gatorland Orlando）
此外，白變鱷魚個體皮膚上也會存在正常膚色鱷魚也有的斑塊及斑點，同時眼睛也是正常色澤，也不會像白化症的動物會有畏光、體質虛弱等特性。

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁  

貓皇超冷淡很不親人！行家曝「三個時刻」一秒馴服　背後原理曝光

貓皇調皮總講不聽！行家曝「三句貓語」一秒馴服　實測結果超有效

「麻豆鱷魚王」小河41歲病逝！移居廈門6年　瘦成皮包骨全身傷

2023野生動物攝影獎太精彩！企鵝群吵架萌翻　「袋鼠1舉動」奪冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞