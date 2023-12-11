侯友宜主張「堅韌務實外交」！重點擴展到印太區域　喊加入CPTPP

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「堅韌務實外交，以及印太睦鄰，平等互利民主永續」，侯友宜先指，他當選後的外交戰略會以此為基礎。
針對政見主張一「睦鄰政策，印太先行」方面，侯友宜指出，將啟動「睦鄰外交」政策，將外交重點區域從新南向國家，擴展到印太國家，與美國及其盟邦並肩，以睦鄰政策強化台灣和印太地區的連結；實現自由、開放永續與韌性的印太願景，涵蓋經貿互動、人才培育、區域永續；成立行政院印太願景辦公室與國家級印太區域研究智庫。
對於政見主張二「民主Plus深化夥伴合作」方面，侯友宜提出，以民主提振外交，深化與民主國家之連結；成立貿易與科技委員會，加入CPTPP，並積極參與IPEF；將設置台灣永續發展目標特使；打造台灣為韌性之島，推動與國際民主夥伴合作。
針對政見主張三「妥善援外，發揮總體外交力」方面，侯友宜提出，以國內社會需要和保護國民在海外權益作為援助項目優先考量，透過對外援助擴大國際執法，杜絕國際犯罪對我國國民傷害。
侯友宜續指，當選後還要在行政院設立跨部會的「國際合作發展會報」由院長兼任主委；任內發布《國際合作發展政策白皮書》，建立兩大援外基本原則，互惠互利、平等永績，強化國際合作發展基金會對於開發中國家的援助。
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