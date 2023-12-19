沿著軌道經濟、財團、建商佈局　專家看好機捷特區

千億重磅建設、百貨聚焦北屯 引燃機捷新未來
北屯機捷特區挾著捷運綠線，瞬時躍升為買房購屋的焦點；舉凡百億市醫醫療園區、漢神洲際購物中心、台中市巨蛋體育館、國道4號臺中環線豐潭段工程、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，加上水湳經貿園區公共工程，正有千億以上重磅建設如火如荼進行中。百貨業也跳脫傳統西屯、南屯區，將焦點轉移在北屯，順勢引燃機捷特區的房市交易。漢神百貨與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，攜手合作「漢神洲際娛樂商城」，規劃餐飲、宴會廳、娛樂購物、影城等生活娛樂空間，企圖在北屯推出新一代的大型商場，另有「市31BOT案」(原錦村市場)、廣兼停23土地(原仁和公園) 等開發案啟動招商，北屯商業投資利多不斷。未來周末可以觀看國際級球賽、演唱會、遊逛百貨公司、Costco就近生活採買，南北屯往來間車程只要10多分鐘，生活機能便利完善，形成一個人人稱羨的新生活商圈。
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北屯近年來移入口數也呈現飛躍成長，區內人口數突破30萬關卡，成為台中第一大行政區。除了重大建設，交通便捷更是北屯機捷特區的一大亮點，從機捷特區可銜接74號快速道路，串聯中科、精科產業園區，還能快速銜接國道1號、3號、4號，南來北往相當便捷；此外，機捷特區周邊就有捷運綠線北屯總站、捷運紅線頭家厝車站，更有捷運與台鐵共構的松竹站，可快速銜接台中都會區與高鐵台中站，區內松竹、北屯、環中三大道幹道，可直接串聯崇德、水湳、七期、大台中，交通便利迅捷的程度，明顯優於其他區域。
機捷疾速崛起 知名財團、建商搶先佈局
機捷特區有交通、商業機能加持、區域大多高容積率，並有3年內開發時程獎勵的優勢，Costco、統一、全聯、寶雅、健身工廠等知名財團相繼設點佈局，商業區、商圈在極短的時間內疾速崛起，與14期、單元12自然形成一個以機捷為核心的大北屯共同生活圈。年營收突破千億的Costco，台灣累積近400萬名會員，其中有3分之1為黑鑽卡會員，每年會員也以2位數穩定成長，南屯、北屯機捷店都皆名列全球最賺錢的門市之一。近幾年吸引包括寶輝、惠宇、鉅虹、富宇、鉅陞、登陽、大城、櫻花、豐邑機構、寶佳機構等建商持續獵地推案，目前已有不少實登揭露房價已站上5字頭，機捷特區土地行情、房價持續走揚，預售案單價呈現「穩5望6」的態勢，進入高房價、高通膨時代，訊息量多且紛雜，房產專家建議置產的趨勢，沿著軌道經濟、知名百貨、財團、建商佈局的軌跡準沒錯。