「6分鐘護一生」不失準！子宮頸抹片前注意「5件事」：3年至少1次

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自1995年起，台灣開始補助30歲以上女性定期子宮頸抹片檢查，而依據癌症登記資料，子宮頸癌發生率由1995年每10萬人25人，到2021年已下降至每10萬人7人，降幅已超過7成。
根據國健署資料，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌（1期以上）的風險，是3年內曾做過此篩檢者的3.4倍；經由子宮頸癌篩檢發現子宮頸異常者，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97%，相較沒有接受篩檢而發現子宮頸異常者，早期（0+1期）個案比率僅29%，兩者差距明顯。
由於早期（0+1期）子宮頸癌個案經治療後，5年存活率可達9成以上，因此定期接受子宮頸抹片檢查非常重要，符合資格女性應多加利用。
國健署指出，符合資格婦女性每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查，但檢查前要注意5件事，包括避免盆浴、不要沖洗陰道、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為，並避開月經期間，以免影響篩檢結果。
此外，國健署強調，若子宮頸抹片檢查結果為陽性，並無法確認已罹癌，受檢者應遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤，同時也提醒女性，即使檢查結果正常，突然出現不明原因異狀，仍應儘速就醫。
子宮頸抹片檢查注意事項：
1、不要沖洗陰道。
2、避免盆浴。
3、勿放置塞劑。
4、前一夜不要有性行為。
5、避開月經期間。