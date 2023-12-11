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「6分鐘護一生」不失準！子宮頸抹片前注意「5件事」：3年至少1次

▲國健署強調，除接種HPV疫苗之外，子宮頸抹片檢查也是防癌重要手段，篩檢前應注意避免泡澡等5件事。（圖／photoAC）
▲國健署強調，除接種HPV疫苗之外，子宮頸抹片檢查也是防癌重要手段，篩檢前應注意避免泡澡等5件事。（圖／photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

台北市衛生局今（11）日正式宣布，從2024年起，開放國中男生公費接種HPV（人類乳突病毒）9價疫苗，對此國健署卻持保留態度，雙方並不同調，國健署強調，除疫苗之外，子宮頸抹片檢查也是防癌重要手段，篩檢前應注意避免泡澡等5件事，以免影響檢查結果。

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國健署表示，子宮頸癌早期往往沒有明顯症狀或疼痛，定期篩檢較有機會發現異常病灶，而子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具。

自1995年起，台灣開始補助30歲以上女性定期子宮頸抹片檢查，而依據癌症登記資料，子宮頸癌發生率由1995年每10萬人25人，到2021年已下降至每10萬人7人，降幅已超過7成。

根據國健署資料，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌（1期以上）的風險，是3年內曾做過此篩檢者的3.4倍；經由子宮頸癌篩檢發現子宮頸異常者，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97%，相較沒有接受篩檢而發現子宮頸異常者，早期（0+1期）個案比率僅29%，兩者差距明顯。

由於早期（0+1期）子宮頸癌個案經治療後，5年存活率可達9成以上，因此定期接受子宮頸抹片檢查非常重要，符合資格女性應多加利用。

國健署指出，符合資格婦女性每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查，但檢查前要注意5件事，包括避免盆浴、不要沖洗陰道、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為，並避開月經期間，以免影響篩檢結果。

此外，國健署強調，若子宮頸抹片檢查結果為陽性，並無法確認已罹癌，受檢者應遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤，同時也提醒女性，即使檢查結果正常，突然出現不明原因異狀，仍應儘速就醫。

子宮頸抹片檢查注意事項：
1、不要沖洗陰道。
2、避免盆浴。
3、勿放置塞劑。
4、前一夜不要有性行為。
5、避開月經期間。 


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