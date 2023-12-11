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邰智源見中正紀念堂「砍樹建吸菸區」怒轟　北市府：非管轄範圍

▲邰智源看到中正紀念堂竟砍樹又見吸菸區，讓他怒轟北市府「可笑且荒唐」。（圖／邰智源IG）
▲邰智源看到中正紀念堂竟砍樹又見吸菸區，讓他怒轟北市府「可笑且荒唐」。（圖／邰智源IG）

記者邱新博／台北報導

藝人邰智源今（11）日在IG放上多張中正紀念堂一處的照片怒批，台北市政府將中正紀念堂某入口處附近的樹木砍掉，改設置吸菸區「可笑而且荒唐！」。對此，台北市政府副發言人李政軒表示，中正紀念堂園區管理機關為中華民國文化部轄下的國立中正紀念堂管理處，內部規劃並非北市府管轄範圍，為避免民眾誤解，特此澄清。

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李政軒補充，北市府秉持永續理念，除了公園處將朝每年新闢至少一公頃公園用地目標努力之外，近期也將以城市降溫的策略、推出更多增進綠蔭覆蓋率的都市規劃政策，北市府也希望中央共享這樣的施政理念，讓包含中正紀念堂在內的央管園區增進臺北的「城市肺活量」。

中正紀念堂也回應，有關中正紀念公園花圃內榕樹係遭受褐根病菌感染，且經農業部林業試驗所檢驗後確認，為免樹木無預警倒伏傷及遊客及建築物，中正紀念堂事前於花圃周邊公告周知2星期後，始鋸除地上部，後續將發包委託褐根病防治專業協助辦理防治作業，目前現場罹病樹頭上亦有張貼說明公告，使遊客或市民知悉砍樹係因樹木遭受褐根病侵襲已無法回復健康，為提供遊客安全的遊憩環境，故先行將染病樹木地上部去除。

中正紀念堂轄管之中正紀念公園的戶外室外場所，98年依據教育部(當時為本處主管機關)98年8月11日函示，因應菸害防制法新規定上路，請各館所研議設置吸菸區之可行性。爰當時依據上揭函於園區大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區等3處設置吸菸區。嗣考量避免吸菸區與非吸菸區太靠近難以區分之困擾，101年2月將上述3處吸菸區地點變更為2處(即為大忠門左側海芋區及棋藝區)，經再檢討目前園區僅剩棋藝區「吸菸區」一處，由原有3處縮減至1處。

中正紀念堂園區設置吸菸區係依據菸害防制法第19條第1項第I款及第2款規定，得設置「吸菸區」，並於入口處及其他適當地點，設置明顯禁菸標示或除吸菸區外不得吸菸意旨之標示；前述有關吸煙區之設置與遭褐根病感染後移除部分樹木並無涉。

邰智源今日在IG上放上多張中正紀念堂一處的照片，他動怒表示「在全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，台北市政府居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區，這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區」。他認為家長帶著小朋友去公園散步、大家在公園裡跑步，經過時都會吸入二手菸，他不禁反問「去公園綠地不是就是要呼吸新鮮空氣嗎？」文末諷刺台北市政府「要進公園先吸二手菸，二手菸吸起來下一代更健康。」

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