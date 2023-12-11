邰智源見中正紀念堂「砍樹建吸菸區」怒轟　北市府：非管轄範圍

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中正紀念堂也回應，有關中正紀念公園花圃內榕樹係遭受褐根病菌感染，且經農業部林業試驗所檢驗後確認，為免樹木無預警倒伏傷及遊客及建築物，中正紀念堂事前於花圃周邊公告周知2星期後，始鋸除地上部，後續將發包委託褐根病防治專業協助辦理防治作業，目前現場罹病樹頭上亦有張貼說明公告，使遊客或市民知悉砍樹係因樹木遭受褐根病侵襲已無法回復健康，為提供遊客安全的遊憩環境，故先行將染病樹木地上部去除。
中正紀念堂轄管之中正紀念公園的戶外室外場所，98年依據教育部(當時為本處主管機關)98年8月11日函示，因應菸害防制法新規定上路，請各館所研議設置吸菸區之可行性。爰當時依據上揭函於園區大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區等3處設置吸菸區。嗣考量避免吸菸區與非吸菸區太靠近難以區分之困擾，101年2月將上述3處吸菸區地點變更為2處(即為大忠門左側海芋區及棋藝區)，經再檢討目前園區僅剩棋藝區「吸菸區」一處，由原有3處縮減至1處。
中正紀念堂園區設置吸菸區係依據菸害防制法第19條第1項第I款及第2款規定，得設置「吸菸區」，並於入口處及其他適當地點，設置明顯禁菸標示或除吸菸區外不得吸菸意旨之標示；前述有關吸煙區之設置與遭褐根病感染後移除部分樹木並無涉。
邰智源今日在IG上放上多張中正紀念堂一處的照片，他動怒表示「在全世界都在公共區域反菸，禁菸的同時，台北市政府居然把中正紀念堂某個入口處附近的樹木都砍了，然後設置吸煙區，這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸煙區」。他認為家長帶著小朋友去公園散步、大家在公園裡跑步，經過時都會吸入二手菸，他不禁反問「去公園綠地不是就是要呼吸新鮮空氣嗎？」文末諷刺台北市政府「要進公園先吸二手菸，二手菸吸起來下一代更健康。」