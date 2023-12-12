搶發SOGO聯名卡！傳2銀行洽談中　國泰世華：不排除任何形式合作

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2006年法院判SOGO單位要終止合約可以，但要賠償4億元給國泰世華銀行，之後SOGO再上訴，也與國泰世華銀行協商，國泰世華銀行也提出善意，雙方最後和解，國泰世華銀行在2011年再推新的SOGO聯名卡，也把權益升級。
只是，遠東集團旗下遠東商銀也推出集團卡「遠東快樂卡」，館內優惠等同聯名卡，國泰世華銀行認為已侵害聯名卡友權益，持續與他們溝通，加上當初合約是全部國泰世華銀行發卡的卡片都可享等同聯名卡的優惠，2021年推出CUBE卡也放入相關優惠，甚至還加碼。
SOGO百貨去年再提仲裁，並在今年依仲裁結果，通知國泰世華銀行8月15止終止聯名卡合約。雖然國泰世華銀行也透過法律途徑進行政行救濟，並提出假處分，但至今法院仍在審理中，國泰世華銀行只能先進行CUBE卡的換卡作業，CUBE卡也在今年SOGO百貨周年慶，大手筆祭出加碼優惠留客。
不過，據銀行主管透露，目前有1、2家銀行在與SOGO百貨洽談聯名卡合作，包括國泰世華銀行。對於連失好市多Costco卡及SOGO聯名卡的國泰世華銀行來說，是否會與SOGO百重談聯名卡合作？能否接受重新簽訂新約？國泰世華銀行回應表示，國泰世華銀「以客為尊」，只要是符合客戶消費偏好的優質商戶，都不排除任何形式的合作，以滿足消費者需求。
至於之前被市場點名可能爭取SOGO聯名卡發行的遠東商銀，個人金融事業群副總經理張小倩受訪時則指出，目前發行的集團卡遠東快樂卡，實際功能就像聯名卡，在SOGO百貨可享停車及折扣優惠，目前也有40萬張的發卡量，SOGO百貨也許會再發聯名卡，但「對我們沒太大影響」，因為遠東快樂卡已類似聯名卡，只是現在少了國泰世華銀行百年合約，過去在館內很多優惠內容，都不能比國泰世華銀行好。
至於遠東商銀會不會發行SOGO百貨聯名卡？她說，我們有跟SOGO談過，遠東快樂卡可以在SOGO百貨消費，甚至明年大巨蛋SOGO百貨開業，遠東商銀也會加入行銷行列，「若再另外發一張聯名卡沒意義」，這張遠東集團卡功能反而更強大，也等於是聯名卡的一種，對於SOGO百貨攜手另一家銀行推聯名卡，尊重其商業考量，畢竟SOGO也有很多客戶群。
此外，張小倩也提到，相較衝卡量，遠東商銀現在更重視的每卡消費金額，不一定要發很多卡，但希望每卡消費金額每年都可有15%以上的成長，目前每卡消費金額逾3000元真的不夠，要持續成長。同時，遠東商銀接下來也將衝刺遠東頂級快樂卡，尤其是無限次機場接送、無限次使用機場貴賓室，相當具有競爭力。