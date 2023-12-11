南美館喜迎國之重寶「翠玉白菜」今開箱黃偉哲帶控肉寶寶驚喜現身
國立故宮博物院（以下簡稱故宮）與臺南市美術館（以下簡稱南美館）共同於12月16日推出新展「千載南逢—故宮國寶佇臺南」，今(11)日舉辦展覽文物開箱見面會。台南市長黃偉哲帶著「台南控肉寶寶」從巨型錦盒中驚喜現身，故宮院長蕭宗煌則端出限量手工翠玉白菜娃娃「翠白白」相贈，形成另類趣味的「菜、肉同框」畫面。由於故宮最具人氣的「翠玉白菜」、「肉形石」不能同時離院展示，因此本次無法一同來到台南。
記者林怡孜/綜合報導
本次開箱記者會，搶先亮相眾所期待的「清 翠玉白菜」及「明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶」兩件經典文物，並由故宮副院長余佩瑾親自為媒體介紹兩件展品的歷史與特色。有故宮人氣王之稱的「翠玉白菜」，工匠以半白半綠的翠玉為原材，順應玉料天然的色澤分布，巧雕成一顆葉綠梗白，菜葉頂端還停留兩隻昆蟲的鮮活白菜，展現19世紀匠人富含創意的精湛工藝。〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉瓶身碩大渾厚，器腹描繪穿蓮三爪行龍，闊步張爪、威武雄猛，整體氣勢堂皇莊重，是故宮永樂青花瓷器中的名品。
黃偉哲表示，今日特帶來台南名產「控肉寶寶」贈予蕭宗煌院長，代表台南市歡迎「清 翠玉白菜」等故宮國寶「佇」台南和市民見面。黃偉哲說，這次展覽安全規格極高，如同大軍壓境，實屬難得，是大家一飽眼福的絕佳機會，歡迎南部各縣市的朋友，到南美館感受國之重寶的風采。
故宮院長蕭宗煌表示，這次來到臺南市美術館展出的故宮文物高達15件，是「故宮國寶出遊去」推動專案計畫以來文物出宮數量最大規模的一次，歡迎台南市民及南部縣市民眾把握機會，一睹文物風采。
南美館董事長趙卿惠提到，市府為了保護這次展出的文物，由警察局提供高規格防護，出動人力24小時戒備，還有來自故宮同仁、南美館同仁之間密切的合作，讓這次展覽能夠在臺南400的時刻展出，非常有歷史意義。
雖然故宮另一人氣展品「肉形石」不能與「翠玉白菜」同時離院展示，南美館與故宮特別安排展間播放「清 肉形石」的8K影片，還有「清院本清明上河圖」的數位動畫以及「富春印象」沉浸式劇場，利用科技，讓民眾也能以不同方式欣賞精采名作。