超級裘爺來了／湖人奪季中錦標賽冠軍　李亦伸：LBJ、AD都是MVP

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對於2人的好表現，球評李亦伸表示希望LBJ和AD都能夠當選。「當然給Lebron很合理，Lebron7場季中錦標賽上，平均能夠貢獻26.4分7.9籃板7.6助攻，他的帶隊能力、關鍵時刻得分能力沒有話說。但是AD在季中錦標賽上，平均也能挹注23分14個籃板，他在禁區展現統治力，冠軍賽更是繳出41分20籃板的成績，這樣的表現是Shaquille O'Neal等級的，他同樣值得這座MVP，我希望2人都能夠獲選。」李亦伸說到。
至於談到狀元Victor Wembanyama率領的馬刺隊近期表現不佳，能否在客場面對火箭順利止敗，李亦伸則是認為馬刺隊還是很難贏。「馬刺必須要打好防守，馬刺近期有一個較正面的發展是Wembanyama能夠抓下20個籃板，他在防守端、在籃板保護的方面上能力有在提升，但替補中鋒Zach Collins必須打得更好、保護球隊禁區，同時要加強對於籃板球的保護。」李亦伸表示。
至於談到國內職籃PLG攻城獅、領航猿近期表現不佳，目前同樣以1勝4負的戰績並列第4，李亦伸直言要提升戰績必須先做好防守。「必須要先做好防守，現在的防守都從1對1盯防開始，這個強度變不了，對於持球者要直接壓上，不能給對方太多機會。」