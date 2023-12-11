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超級裘爺來了／湖人奪季中錦標賽冠軍　李亦伸：LBJ、AD都是MVP

▲湖人當家球星LeBron James，收下這具有歷史意義的第1座季中錦標賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人當家球星LeBron James，收下這具有歷史意義的第1座季中錦標賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔／綜合報導

美國職籃NBA季中錦標賽冠軍賽，昨(10)日繼續在賭城拉斯維加斯開打，由洛杉磯湖人對決印第安納溜馬，最終湖人以123:109擊敗溜馬，收下這具有歷史意義的第1座季中錦標賽冠軍。

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而球隊主將Anthony Davis、Lebron James本場比賽表現皆亮眼，AD全場猛轟41分外帶20籃板5助攻，Lebron也繳出24分11籃板4助攻的好表現，最終季中錦標賽MVP由Lebron James獲得，但這樣的結果也讓不少球迷替AD感到失落，認為他也值得獲選為MVP。

對於2人的好表現，球評李亦伸表示希望LBJ和AD都能夠當選。「當然給Lebron很合理，Lebron7場季中錦標賽上，平均能夠貢獻26.4分7.9籃板7.6助攻，他的帶隊能力、關鍵時刻得分能力沒有話說。但是AD在季中錦標賽上，平均也能挹注23分14個籃板，他在禁區展現統治力，冠軍賽更是繳出41分20籃板的成績，這樣的表現是Shaquille O'Neal等級的，他同樣值得這座MVP，我希望2人都能夠獲選。」李亦伸說到。

至於談到狀元Victor Wembanyama率領的馬刺隊近期表現不佳，能否在客場面對火箭順利止敗，李亦伸則是認為馬刺隊還是很難贏。「馬刺必須要打好防守，馬刺近期有一個較正面的發展是Wembanyama能夠抓下20個籃板，他在防守端、在籃板保護的方面上能力有在提升，但替補中鋒Zach Collins必須打得更好、保護球隊禁區，同時要加強對於籃板球的保護。」李亦伸表示。

至於談到國內職籃PLG攻城獅、領航猿近期表現不佳，目前同樣以1勝4負的戰績並列第4，李亦伸直言要提升戰績必須先做好防守。「必須要先做好防守，現在的防守都從1對1盯防開始，這個強度變不了，對於持球者要直接壓上，不能給對方太多機會。」

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