超夯！用「填息紀錄」來篩成分股 00918規模與市價雙刷新紀錄
今年台股高股息ETF表現亮眼，根據統計，以大華優利高填息30（00918）與凱基優選高股息30（00915）的總報酬率突破5成最高。其中，本月大華優利高填息30的成長幅度為高股息ETF中最高，目前規模已突破50億大關。近期受惠於美股強勢反彈，台股表現亮眼， 00918今（11）日也再次刷新掛牌以來股價表現，開盤後一度來到21.85元，最後收盤價為21.83元，不只高過9月除息前價格，完成填息，也顯示指數利用「歷史填息紀錄」篩選成分股，對於ETF的總報酬貢獻不可小覷。
記者許家禎／台北報導
12月中有4檔高股息ETF即將除息，根據CMONEY統計至8日，今年以來，在3、6、9、12月配息的高股息ETF規模都呈倍數成長。大華優利高填息30（00918）本月以來規模成長86.89%，年初以來更是成長4058.33%最高。群益台灣精選高息（00919）不惶多讓，年初至今成長3389.34%、凱基優選高股息30（00915）年初至今規模成長也有301.32%。年初至今總報酬率部分，00915來到56.70%，突破50%還有00918。其他，00919與00713元大台灣高息低波總報酬率則有42%左右。
大華銀投信表示，近年台股高股息ETF規模持續上漲，顯見投資人希望參與台股，然擔憂市場波動較大，因此利用高股息企業相對穩健的特性，降低投資風險。而高股息ETF分散佈局與提供配息等特性，對於退休族來說，能每月或每季領到股息，加上總報酬穩健成長，至少能達到資產不縮水的效果。而00918因為產品設計納入填息紀錄來篩選，成長規模與總報酬率讓投資人驚艷，且過去六月與九月的兩次配息都已填息完成。
展望2024年，大華優利高填息30 經理人徐慧芸表示，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與 PC 供應鏈等有望回歸基本面表現。預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護傘。
※【NOWnews 今日新聞
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