哈日族破涕為笑！日圓貶勢再起跌破146 換匯價再現「0.21字頭」
上周因日本央行總裁放「鷹」，市場揣測日本最快本周結束負利率政策，日圓出現急升，歐洲盤甚至貶破142兌1美元，但隨著新消息傳出，日本央行沒有必要這個月出手，加上美國就業數據強勁表現，推升美元指數攀高，日圓兌美元今（11）日進一步貶破146價位，雖然新台幣也貶值逾1角，但日圓貶更多，也讓日圓兌新台幣換匯價重返「0.21字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價收在0.2187元，外匯專家受訪時也表示，日本貨幣政策沒這麼快轉向，建議想換匯不用急，可採取分批布局。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，市場對於日本負利率政轉向過多期待，今年底前要看到日本脫離「負利率」不容易，日本央行總裁只是暗示，加上日本首相岸田文雄民調差，最近「安倍派」捲入政治獻金醜聞，日本政府陷入亂局，這時日本政府也不敢貿然結束負利率政策，他預估，日圓兌美元短時間會回到145以上，尤其美元易強不弱，日圓沒有大幅走升的空間。
也確實在美國強勁就業數據支撐下，美元指數一度衝破104，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，日圓兌美元貶破145，來到146.45價位，新台幣兌美元今日終場也貶值1.38角，收在31.512元，只是相較日圓貶值0.85%左右，新台幣貶幅0.44%相對較小，也使得日圓兌新台幣換匯價也重返「0.21字頭」。
其實，今日台銀日圓現鈔賣出價一開盤貶到0.2197元，在這附近震盪了一會，在新台幣也貶之下，之後在0.22元上下震盪，尾盤由於日圓兌美元進一步貶破146之後，台銀日圓現鈔賣出價最後收在當日最低點0.2187元。對於有換匯需求的人，陳有忠則建議，不用急可以分批換匯，畢竟日本要馬上脫離「負利率」，短時間不容易，加上日本首相民調低落，在政治因素之下，日本政府也很難大刀闊斧改革。