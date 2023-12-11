台股ETF受益人再創高、逼近600萬大關！00919「大四喜」人氣王
根據12月8日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人人氣回籠，最新一周增加73789人，再度創下歷史新高，統計今年來增加1782511人，總受益人來到5938669人，逼近600萬人大關。進一步觀察，上周受益人增加的有30檔，以「周增加人數」來看，挾帶著3次配息都10%以上的群益台灣精選高息（00919）ETF最新一周增加37624人，蟬聯人氣王，也是唯一一檔周增加超過萬人的台股ETF，此外，大華優利高填息30（00918）、復華台灣科技優息（00929）也都有增加逾5千人，整體來看高息型還是較受投資人青睞。
記者許家禎／台北報導
據了解，00919的高人氣也讓總人數突破30萬人大關，來到317705人歷史新高人數，而規模也在11日站上700億大關，來到728.51億，00919在受益人與規模排名雙雙晉升為第五大台股ETF。00919公告在12月即將預估配發金額為新臺幣0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄，且00919前二次都完成填息，投資人每季都爽賺10%。
而11日收盤價00919的22.19元也刷下歷史新高，00919季季填息、受益人、收盤價、規模均創新高、4喜臨門。00919本次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，高股息ETF的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票。
另外，12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。近期各家高股息ETF成分股也開始進行權重調整，而台股在美元/美債殖利率走跌，加上選舉與作夢行情使得資金動能提升，台股基本面有支撐，企業獲利翻正、GDP增速上揚帶動評價走高，強勢股、低基期正向輪動，指數熱度有望延續。
※【NOWnews 今日新聞
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