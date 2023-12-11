啦啦隊梓梓變「最辣闆娘」！Formosa Sexy開咖哩店　采辰熱舞迎客

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梓梓擔任啦啦隊長職務2年，今年更接下啦啦隊總監一職，負責隊內更多營運事務，包括成員的徵選集訓、舞蹈編排、多樣化樣貌的服裝等事都親力親為，要求相當完美。這次開店她對餐飲品質、服務細節打包票，「我們店內料理人員態度真的是100分，因為我自己很在乎態度，一間店再好吃，態度不好，我就不會去了，店內採開放式廚房，為了就是讓客人看到我們的環境有多衛生、料理過程公開透明」。
至於最重要的美味食材，梓梓坦言，「本來是不吃咖哩的，但吃了菊地先生的咖哩，發現我完全能接受日式的咖哩，非常驚豔，蘋果天然的淡淡甜味、香氣都吃得到，我不吃辣，但這個辣度我可以接受，完全是點綴加分」！她不忘推薦大家要吃得健康吃得滿足，可以選擇薑黃飯非常營養健康，因為薑黃擁有很多營養成分，抗發炎、抗氧化，建議大家一定要試試。
擁有超高人氣的采辰，今年回鍋重新加入Formosa Sexy，總是盡力想帶給大家更多不同的面向及才藝，這次真的當上闆娘，好奇遇到奧客該怎麼辦？她回應：「對於不滿意的客戶當然會先檢討自已店有沒有做的不好，還是要以和為貴，有時候客人只是一時的心情要抒發而已，我也會用幽默的方式來化解，但是真的很過份的網路留言我會刪掉，這樣太傷眼睛，大家的心情都會不好。」
晉升老闆娘的采辰相當稱職，親自品嘗每道佳餚，她最愛牛肉歐姆蛋咖喱飯，推薦：「店裡的辣醬是香辣牛油加腰果，加了很好吃，根本是另外一個世界！豬排的麵包粉是新鮮現做的，第一次吃過Sexy Currry後就愛上了。」采辰在店內開心跳起天后蔡依林最新單曲〈OH LA LA LA〉表達對Sexy Curry辣醬的喜愛，諧音為「喔辣辣辣」，她更對粉絲喊話以後「老闆娘」要經常來巡店，期待與大家用美味相遇。
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