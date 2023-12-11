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啦啦隊梓梓變「最辣闆娘」！Formosa Sexy開咖哩店　采辰熱舞迎客

▲Formosa Sexy跨界開咖哩店，老闆娘梓梓邀請球迷來品嘗美食，有機會巧遇啦啦隊。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy跨界開咖哩店，老闆娘梓梓邀請球迷來品嘗美食，有機會巧遇啦啦隊。（圖／Formosa Sexy提供）

記者江芷稜／綜合報導

超人氣Formosa Sexy啦啦隊首度跨界餐飲市場，一起攜手聯名開業了一間咖喱店「Sexy Curry」，隊長梓梓擁有全新身分，化身餐廳店長，將美食推薦給球迷們，此處已經成為Fomasa Sexy老闆娘們工作空檔中最喜歡的去處，粉絲務必把握及前來朝聖品嘗，更有機會捕獲野生的老闆娘們。

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▲Formosa Sexy隊長梓梓要求完美，掛保證咖哩店品質美味兼具。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy隊長梓梓要求完美，掛保證咖哩店品質美味兼具。（圖／Formosa Sexy提供）
該店前身是來自東京的日式咖喱小店，位於台北市中山區林森北路精華地段，店內氣氛微大人感，用餐後在全吧台座位喝杯啤酒十分抒壓。「Sexy Curry」營業時間和一般餐廳不一樣，下午並無休息，且店內還有炸物小食，隊長梓梓（董梓甯）笑說：「雖然店內位置只有8個很難搶，但是有個空間可以凝聚大家，開會討論也好、放鬆聚餐也好，真的很療癒！」

▲Formosa Sexy隊長梓梓表示會不定時來巡店，有機會跟粉絲巧遇。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy隊長梓梓表示會不定時來巡店，有機會跟粉絲巧遇。（圖／Formosa Sexy提供）
梓梓擔任啦啦隊長職務2年，今年更接下啦啦隊總監一職，負責隊內更多營運事務，包括成員的徵選集訓、舞蹈編排、多樣化樣貌的服裝等事都親力親為，要求相當完美。這次開店她對餐飲品質、服務細節打包票，「我們店內料理人員態度真的是100分，因為我自己很在乎態度，一間店再好吃，態度不好，我就不會去了，店內採開放式廚房，為了就是讓客人看到我們的環境有多衛生、料理過程公開透明」。

▲Formosa Sexy隊長梓梓本來不愛吃咖哩，但現在對於該店美味讚不絕口。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy隊長梓梓本來不愛吃咖哩，但現在對於該店美味讚不絕口。（圖／Formosa Sexy提供）
至於最重要的美味食材，梓梓坦言，「本來是不吃咖哩的，但吃了菊地先生的咖哩，發現我完全能接受日式的咖哩，非常驚豔，蘋果天然的淡淡甜味、香氣都吃得到，我不吃辣，但這個辣度我可以接受，完全是點綴加分」！她不忘推薦大家要吃得健康吃得滿足，可以選擇薑黃飯非常營養健康，因為薑黃擁有很多營養成分，抗發炎、抗氧化，建議大家一定要試試。

▲擁有超高人氣的采辰，今年回鍋重新加入Formosa Sexy。（圖／Formosa Sexy提供）
▲擁有超高人氣的采辰，今年回鍋重新加入Formosa Sexy。（圖／Formosa Sexy提供）
擁有超高人氣的采辰，今年回鍋重新加入Formosa Sexy，總是盡力想帶給大家更多不同的面向及才藝，這次真的當上闆娘，好奇遇到奧客該怎麼辦？她回應：「對於不滿意的客戶當然會先檢討自已店有沒有做的不好，還是要以和為貴，有時候客人只是一時的心情要抒發而已，我也會用幽默的方式來化解，但是真的很過份的網路留言我會刪掉，這樣太傷眼睛，大家的心情都會不好。」

▲晉升老闆娘的采辰相當稱職，親自品嘗每道佳餚，她最愛牛肉歐姆蛋咖喱飯。（圖／Formosa Sexy提供）
▲晉升老闆娘的采辰相當稱職，親自品嘗每道佳餚，她最愛牛肉歐姆蛋咖喱飯。（圖／Formosa Sexy提供）
晉升老闆娘的采辰相當稱職，親自品嘗每道佳餚，她最愛牛肉歐姆蛋咖喱飯，推薦：「店裡的辣醬是香辣牛油加腰果，加了很好吃，根本是另外一個世界！豬排的麵包粉是新鮮現做的，第一次吃過Sexy Currry後就愛上了。」采辰在店內開心跳起天后蔡依林最新單曲〈OH LA LA LA〉表達對Sexy Curry辣醬的喜愛，諧音為「喔辣辣辣」，她更對粉絲喊話以後「老闆娘」要經常來巡店，期待與大家用美味相遇。

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