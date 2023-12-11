▲超高齡銀髮族硬舉大賽登場　老人家肌力訓練沒問題嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
肌力提升好處多 預防衰老、暢通經絡活血肌力提升的目的在使生活功能更好、更自由，杏仁復健科診所院長林杏青醫師表示，力量、功能性訓練都很重要，例如有髖關節動手術換人工關節的案例，術後訓練透過比較強的肌肉力量，漸漸可以自行爬樓梯。
訓練上專業的評估重要的是帶來「安全有效」的訓練，不同的身體狀況會有相應需要注意的情形。例如骨質疏鬆不適合扭轉等動作，心臟病要注意血壓的起伏，退化性關節炎要降低衝擊避免膝蓋痛等等，因此動作控制的評估也很重要。循序漸進有規劃的運動並不危險，重量本身不是單一危險因素，動作的品質關係較大。
睦霖復健科診所院長蔡育霖醫師身兼中醫背景，蔡醫師從中醫的專業表示，中醫說的五臟對應的大致上其實就是肌腱韌帶神經、循環系統、肌肉、皮膚、骨骼，強調的是整體的保養與增強，因此，中醫也很強調鍛鍊的概念：強身健體、未病先防，這點與現代醫學沒有衝突。
當代的肌力訓練以及良好的運動計畫就是可以幫助身體整體增強的方式，採科學的方式循序漸進的訓練，才能夠避免受傷。運動、訓練的好處包含預防衰老、暢通經絡氣血、調節五臟六腑，另一方面就是可以促進血液循環、改善肌力、骨質密度，充足精、氣、神，整體狀態可以變得更好！
訓練前須經專業人員評估 安全有效為最大考量練健康物理治療師暨總教練鄭宇劭表示，因學員生理疾病各種不同，特殊狀況長輩在訓練前需詳盡了解該長輩相關的禁忌症及動作限制，並且訓練前後需做血壓測量、握力篩檢等，確保學員訓練時強度學員身體能夠負荷，並且必須從輕重量甚至墊上開始訓練，循序漸進，才能安全、有效地穩定成長。
長者也可以增肌減脂 訓練外還有四大飲食關鍵叮噹營養師指出飲食攝取有四大關鍵：（1）熱量充足提升（2）蛋白質攝取量（3）注意維生素Ｄ、鈣攝取（4）抗發炎。
擁有足夠的熱量才可以將營養轉換成肌肉，接下來是每餐的蛋白質份量跟手掌心一樣大即可，維生素Ｄ及鈣質則是與骨骼健康、免疫習習相關，最後是要留意減少體內發炎數值，可以降低身體走向分解狀態，避免肌肉流失，除了補充Omega-3（魚油）等抗發炎物質外，維持良好腸道菌環境就避免引發腸漏症讓身體發炎因子增加！飲食之外，也有研究指出，不管是阻力訓練還是有氧訓練，對於認知功能、改變身體組成、甚至提升胰島素敏感度都有幫助。但如果要減少肌肉量流失或增加肌力，則需要靠阻力訓練（重訓）。只要有規律的訓練，再加上良好的飲食控制，長輩想要增肌減脂絕對不是問題！
「健康是練出來的！」並非只有健身好手才能站上舞台，只要願意訓練，都能比過去的自己更進步！練健康為推廣中高齡肌力訓練，希望藉《聖誕老人六角槓硬舉大賽》提供長者表演的舞台，也檢視自己的訓練成果，鼓勵自己也激勵他人，活動發起人黃元杰希望在這次賽事之後，能持續喚起大眾對於健康及肌力訓練的重視，一同為自己的健康把關，除透過訓練擺脫病痛外，更獲得自在人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60208
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw