赴新竹台積電創新館參觀 蕭美琴：美官員與國會議員指定參訪
民進黨副總統候選人蕭美琴今（11）日下午在新竹立委候選人林志潔陪同下，前往新竹台積電創新館參觀，蕭美琴表示，自己駐美這段期間適逢百年大疫，面臨全球供應鏈整合的挑戰，美國不少國會議員與政府官員抵台時，都指名要到新竹台積電創新館參訪，自己有機會參觀非常開心，此外也不忘誇讚林志潔長期在陽明交通大學任教，為新竹、台灣與科技界培養許多人才，肯定其對科技業的貢獻。
記者陳威叡／台北報導
蕭美琴今日在林志潔陪同下前往新竹台積電創新館參觀，致詞時表示，新竹是台灣與世界的科技重鎮，她在駐美期間適逢百年大疫，面臨全球供應鏈整合的挑戰，許多國際盟友都相當注重台灣科技產業發展的永續性，美國不少國會議員與政府官員抵台時，都指名要到新竹台積電創新館參訪，希望了解台灣維持長期競爭力的方式與相關政策。此次有機會親自參觀，進一步認識、接觸台灣科技產業的發展進程，她感到非常開心。
蕭美琴接續表示，林志潔長期在陽明交通大學任教，為新竹、台灣與科技界培養許多人才，同時也是《營業秘密法》的專家，營業秘密保護對台灣科技產業要蓬勃發展有著不可或缺的重要性，在科技產業立足台灣、佈局全球的過程中，除了借重工程界專業外，也要結合法律工具，讓台灣的技術取得國際社會的信賴與支持。