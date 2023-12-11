今年前10月實質總薪資倒退嚕 景氣趨緩影響獎金發放、年終縮水
行政院主計總處今（11）日指出，今年前10月實質經常性薪資為新台幣4萬1370元，年增0.06%，關於日後是否有轉負的可能性，官員回應，由於11月消費者物價指數（CPI）年增率相較前一個月微幅上升，故難以判斷後續走勢。此外，受到景氣趨緩影響廠商獎金發放，今年1至10月實質總薪資為5萬3960元，年減0.87%，為7年來首見負成長；平均總薪資年增幅也因年終獎金發放金額減少，創下3年來新低紀錄。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處公布10月工業及服務業薪資統計，經常性薪資平均為4萬5564元，月增0.13%，年增 2.31%；獎金及加班費等非經常性薪資5579元，合計後總薪資平均為5萬1143元，年增1.35%。
今年前10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5441 元，較上年同期增加2.49%，總薪資也增1.53%，然而，前10月實質總薪資為新台幣5萬3960元，呈現年減0.87%，為近7年首見負成長。
主計總處官員說明，今年全球景氣趨緩，終端需求疲弱衝擊出口表現，進而影響企業獎金發放，導致全體薪資負成長，而經常性薪資仍呈正成長的情形發生，平均總薪資年增幅1.53%，也因年終獎金發放金額減少，創下3年來新低紀錄。
此外，根據主計總處資料顯示，今年前10月實質經常性薪資僅年增0.06%，官員指出，成長率受經常性薪資與物價數據影響，然而，11月CPI年增率相較前一個月微幅上升，故難以判斷後續走勢。