明東北季風增強北東有雨！週末冷氣團急凍剩12度 一路冷到下週四
幾天較溫暖的氣溫後，濕涼的天氣又準備來臨，中央氣象署預報員官欣平指出，明（12）日東北季風增強，北部、東半部低溫不到攝氏20度，且全天都有降雨機率，週四至週五（12月14日至12月15日）短暫回溫後，週六（12月16日）氣溫急墜，下週冷空氣甚至將挑戰強烈大陸冷氣團，北台灣低溫可能直接掉到剩攝氏12度，民眾務必特別注意最新天氣動態，做好保暖準備。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員官欣平提及，今（11）日晚間有鋒面掠越過台灣，造成北部、東北部出現降雨，鋒面過後東北季風馬上增強，明天北部、東北部天氣轉涼且有局部短暫雨，外出記得攜帶雨具以備不時之需；其它地區則是多雲到晴，中南部氣溫約攝氏22至27度，花東攝氏19至24度。
官欣平指出，週三（12月13日）天氣狀態與明日類似，降雨主要都集中在桃園以北、東半部、恆春半島等地區，中南部都是多雲到晴；週四至週五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北台灣高溫回到攝氏25至27度，環境也漸漸轉為東風，僅剩東半部有局部短暫雨，未來一至兩週天氣最好的時段。
特別要注意的是，週六起的冷空氣強度，目前天氣預報為大陸冷氣團，預估北台灣氣溫將下探至14度，若強度持續發展成「強烈大陸冷氣團」，可能再進一步將到攝氏12至14度，預估屆時冷空氣可能一直影響至下週四（12月21日）清晨，時間偏長，且北台灣感受都會相對較濕冷，氣象署將持續觀察動態。